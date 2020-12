Viento de cola: salta el precio de la soja en la apertura del mercado de Chicago

El precio de la soja sigue su racha positiva en el mercado de Chicago (REUTERS/Agustin Marcarian)

El precio internacional de la soja arranca este viernes con importantes subas en el denominado Chicago nocturno. Los contratos con vencimiento en enero próximo suben casi 4 dólares y cotizan a USD 444,87 la tonelada.

Hay que recordar que ayer los mismos contratos registraron una suba de casi 7 dólares y cotizaron a USD 441, 40 la tonelada. También subieron los valores de los cereales. Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario, los futuros de trigo cotizaron en terreno positivo ante la caída del dólar respecto a otras monedas, junto a los bajos stocks del cereal en Europa, y los futuros de maíz se beneficiaron por las grandes ventas de exportación de Estados Unidos.

Por su parte, en la Bolsa de Comercio de Rosario no hubo ofertas por soja disponible, por soja contractual se ofrecieron $27.600 la tonelada, la soja con entrega en el mes de enero se ubicó en USD 330 la tonelada y en febrero a USD 325 la tonelada.

Son varios los factores que están provocando las subas. En primer lugar la mayor demanda de soja por parte de China, por otro lado la sequía que se profundiza y afecta a las regiones productoras de la Argentina y Brasil, y también la extensión de la medida de fuerza de aceiteros y recibidores de granos en los puertos agroexportadores de nuestro país.

El paro en los puertos argentinos también está impactando en los precios

En relación a la situación en los puertos, hay temor en el mercado sobre un cambio de destino de las exportaciones de harina de soja. En diálogo con este medio, Guillermo García, Vicepresidente de CIARA-CEC-, dijo que “la protesta ya generó severos problemas en la dinámica exportadora y de no solucionarse no solo impactará en el sector y en el ingreso de divisas, sino también podría posicionar a la Argentina como un proveedor no confiable que derivaría en que los compradores vayan a otro destino”.

En medio del fracaso de las negociaciones entre los gremios y la Cámara de la Industria Aceitera, ayer mediante un comunicado los representantes de las cuatro cadenas de los principales cultivos reclamaron una solución del conflicto y precisaron que “la Argentina no puede darse el lujo de tener los puertos cerrados en plena cosecha de trigo y cebada”.

“Es el momento en que el Estado Nacional debe tomar el rol de árbitro para lograr solucionar las diferencias entre las partes y que los puertos vuelvan a operar en forma urgente”, señalaron los integrantes de Acsoja, Maizar, Asagir y Argentrigo.

Marcha de la campaña local

En medio de un contexto de elevada incertidumbre por los efectos de la falta de precipitaciones, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó ayer que hasta el momento se ha sembrado el 67,8% de las 17,2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2020/21 de soja.

Según expresaron los técnicos de la Bolsa porteña, “la oferta hídrica deficitaria sobre el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires ponen un freno a la incorporación de cuadros de segunda. Nuevas precipitaciones serán necesarias para retomar las labores de siembra y concretar los planes de siembra regionales sin afectar la proyección nacional”.

A su vez, es complicado el panorama para la siembra de maíz. La Bolsa de Rosario señaló que en el ingreso en la etapa de floración del cereal, el 20% de los cuadros de la región núcleo son clasificados en condiciones regulares. Además, proyectan que en el este de Córdoba se necesitan al menos 50 milímetros para que no exista una afectación en los futuros rendimientos. Por tal motivo, serán determinantes los pronósticos de corto plazo.

En ese sentido, el especialista en clima de la BCR, Dr. José Luis Aiello, sostuvo que “el avance de un importante sistema frontal frío, desplazándose de oeste a noreste, provocará el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre toda la región entre hoy y mañana. Los acumulados previstos serán muy significativos de manera puntual”.

Seguí leyendo:

Volvió a subir la soja: la mejora de los precios internacionales permitiría que las exportaciones alcancen los USD 31.000 millones en 2021