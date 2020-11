Facundo Gómez Minujín del JP Morgan: “Argentina necesita un plan de estabilización y acordar con el FMI”

Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina, pidió un acuerdo con el FMI y una reducción de la inflación

El presidente del JP Morgan para la Argentina y el Cono Sur, Facundo Gómez Minujín, reclamó que el Gobierno avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para despejar las tensiones cambiarias, reducir la inflación y que las provincias y empresas puedan volver a tomar deuda en el mercado.

En un panel organizado por el Consejo de las Américas, Gómez Minujín dijo que el constante cambio de reglas desalienta la atracción de inversiones y, por el contrario, fomenta su éxodo del país.

El banquero, que maneja la oficina del Morgan para el Cono Sur, compartió la discusión con Karen Bruck, VP Marketplace, Hispanic South America, Mercado Libre y George Gordon, Head of Latin America, de Uber.

“Argentina necesita un plan de estabilización y acordar con el FMI; eso ayudará a que muchas empresas como JP Morgan puedan crecer acá e incentiva a los que no están todavía a que se entusiasmen para venir a invertir. Pero para eso hace falta tranquilidad, estabilidad política y económica”, afirmó con bastante énfasis.

Mientras tanto, el panorama de financiamiento para empresas y provincias es malo, pese a la gran liquidez global. “La renegociación de la deuda fue exitosa, pero luego una serie de regulaciones cortaron muy bruscamente la luna de miel. Pese a que el país no tiene vencimientos por varios años, el clima de inestabilidad se ve en los diferentes tipos de cambio; la falta de un acuerdo con el FMI impide llegar al mercado”, explicó.

“La emisión de bonos locales le sacó presión al país, pero eso es temporal. Hay que generar planes de mediano plazo. No se pueden resolver los problemas sin un programa. Y si hay un plan, tanto el Gobierno como las provincias y obviamente a las empresas podrán acceder al mercado”, detalló.

Para esto se requiere, aclaró, que la negociación avance, aunque la rúbrica del acuerdo demore hasta fines del primer trimestre, como admitió el Gobierno. “Con pasos intermedios, como cartas de intención, se va a ir generando un clima de certidumbre. Hay que resolver el problema de la deuda con el FMI y pasar a un acuerdo de facilidades extendidas”, como el que procura el Gobierno para postergar el pago de los USD 45 mil millones que vencen entre 2021 y 2023.

Karen Bruck de Mercado Libre destacó que se necesitan reglas estables y evitar la fuga de cerebros

“Hay muchas cosas que hay que trabajar para darle certidumbre a la economía y permitir el acceso al mercado”, acotó.

En este sentido, dijo que “hay que tener una infraestructura básica que funcione en forma adecuada” para que la gente pueda trabajar y, más allá de la situación individual, “tener políticas claras en lo económico y lo social, que la inflación baje, que los impuestos sean razonables y que no cambien las reglas de juego”.

“Si los ejecutivos se van del país por el mal llamado impuesto a la riqueza, eso es muy negativo. Es muy importante retener a los ejecutivos en el país”, advirtió.

En una región que compite en forma permanente, indicó “si Brasil o Chile son más eficientes, las empresas grandes van a pensar en esos mercados, con reglas estables, que la gente se preocupe en su trabajo y no estar pensado en otras cosas que son distracciones diarias. Son cuestiones simples y básicas”.

En este sentido, dijo que no se puede mantener una brecha cambiaria tan alta durante tanto tiempo. “No somos una isla y tenemos que pensar que hay situaciones anómalas que pueden funcionar un tiempo, pero luego ya no; no puede haber una brecha por mucho tiempo. Es lo mismo con la inflación; se puede tener inflación alta, del 50 por ciento, un año, pero que luego baje; lo que no se puede es que persista este problema en un mundo en el que hay un fenómeno de deflación”.

En este sentido, la ejecutiva de Mercado Libre también sostuvo que “en la Argentina hay una pérdida de productividad porque las reglas no son claras y eso hace perder tiempo. Las reglas claras y simples hacen que podamos usar nuestra energía y productividad para sacar al país adelante”.

Bruck enfatizó que “hay que seguir apoyando todo lo que tenga que ver con la formalización de la economía Y reducir en forma dramática todas las diferencias que llevan a estar en desventaja respecto de otros mercados”.

“Si queremos evitar la fuga de cerebros hay que evitar ese arbitraje para que los argentinos no tengan que irse del país o que trabajen para empresas que no invierten acá, en beneficios fiscales, de inclusión, educación e infraestructura más moderna”, explicó.

También pidió reglas estables, como Minujin, que cuestionó los cambios en la regulación de la ley de la economía del conocimiento. “Es bueno que al menos la nueva ley exista, pero lo que no parece tan bueno es que la ley previa que se haya aprobado antes por unanimidad luego se modifique; eso mucha incertidumbre. Y lo segundo es que está más enfocado a pymes, con lo cual para empresas más grandes como nosotros el beneficio es marginal. No creo que podamos usarlos”, sentenció el ejecutivo del sistema financiero.

Bruck dijo que ML observa “con buenos ojos que se continúe con este foco” en la tecnología. “Nuestro software se basa en la Argentina hacia la región, no solo en comercio electrónico, sino también en la industria financiera. Tenemos más de 3000 desarrolladores y planes de seguir contratando gente. Queremos que la Argentina sea un hub regional y global”, afirmó, entusiasmada.

En tanto, Gordon dijo que Uber apoya “este tipo de regulaciones; la ley es buena, aunque no aplique a nuestra industria”.

Los tres coincidieron en las dificultades para reconvertir la rutina de trabajo y el foco de los negocios de sus respectivas empresas, en medio de una recesión global que en el país tiene sus condimentos que derivarán en una caída del 12 por ciento del PBI y una inflación cercana al 35 por ciento. “Fue un año bastante difícil para todos. Pero lanzamos varios productos nuevos de innovación, aunque hayamos pasado a la virtualidad. Hemos visto mayor uso de tecnología y la movilidad se cayó el 80 por ciento. Pero América latina en general y la Argentina en particular están jugando un rol importante en la recuperación; hay países como Uruguay y Brasil ya han recuperado su nivel precovid y la Argentina va en camino a eso”, dijo el ejecutivo de Uber.

Gordon agregó que “la tecnología puede impulsar el cambio y la inversión y las políticas públicas pueden ayudar”.

“Desde marzo 85 mil argentinos se registraron para manejar en varios puntos del país. Y lo pueden lograr en 15 días, cuando de otra manera tardan 6 meses. También podemos ayudar a bancarizar la economía. Eso es de gran ayuda para el país. Lo hemos visto en México y Brasil, que tienen políticas muy avanzadas y podemos lograr lo mismo en la Argentina”, explicó.

Minujín señaló que, con la pandemia, “el futuro se nos acercó; dimos un salto hacia adelante tal vez de 5 o 10 años. Esto va a cambiar la forma de trabajo para siempre. Hay una enorme oportunidad para adelante. Todos pasamos a la virtualidad por muchos meses y en la Argentina fue duro porque el lockdown fue largo”.

También, los panelistas destacaron que la Argentina mantiene su ventaja sobre otros países de la región en términos del talento de sus recursos humanos, pero el titular del Morgan aclaró que esa brecha se acortará si no existen los incentivos adecuados.

Por otro lado, el ejecutivo de Uber dijo que planean llegar a 30 ciudades a fin del año próximo, para cubrir los principales centros urbanos del país, y explicó que el retiro de las operaciones de Uber Eat responde a una decisión global, ya que prefieren enfocarse en el crecimiento del mercado del transporte de personas a nivel local.

Por otro lado, afirmó que la competencia con otras plataformas “es bienvenida y en otros países vimos que hay lugar para todos cuando pase esta pandemia; los servicios de plataforma llegamos al 2 o 3 por ciento de todos los movimientos, así que hay un espacio gigante para crecer. La competencia para nosotros es el coche particular, no las otras plataformas”.

Para Uber, aclaró, la Argentina es uno de los 10 mercados más importantes a nivel global, por su tamaño geográfico y por el potencial de desarrollo de los diferentes productos que están implementando.

Bruck también dijo que prevén un crecimiento en 2021, luego de haber tomado a 2000 personas en plena pandemia, aunque descartó “por ahora” la estrategia de tener aviones propios, como los que adquirieron para sus negocios en México y Brasil.

La voz oficial

Previamente, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó durante unos minutos los principales ejes de la gestión del gobierno en materia económica.

En este sentido, subrayó que se está avanzando en el acuerdo con el FMI y que los principales indicadores de producción y consumo muestran mejoras desde septiembre en forma ininterrumpida.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó el avance de las negociaciones con el FMI

“Durante el peor momento de la pandemia pudimos acordar con los acreedores privados y estamos avanzando con el FMI en un nuevo acuerdo y somos optimistas”, explicó.

Además, destacó el trabajo del acuerdo económico y social para acordar políticas de mediano plazo y el desarrollo de nuevos mercados en el exterior.

El ministro también subrayó la importancia de la nueva ley de la economía del conocimiento, por los dólares que genera y que puede generar este sector en términos de sus exportaciones.

Kulfas mencionó el apoyo a la industria minera en términos sustentables y a la inclusión financiera. “La pandemia dejó en claro que el estado es un aliado clave para las empresas”, concluyó el funcionario, que fue presentado por la titular del Consejo, Susan Segal.

