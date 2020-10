Volver a volar después de 7 meses: cómo es el cronograma de las empresas y los destinos para las próximas semanas

Aerolíneas Argentinas reinició la operatoria regular, que estaba suspendida desde el 20 de marzo por la pandemia (Julián Alvarez)

Luego de siete meses de restricciones, esta semana se habilitaron los vuelos regulares de cabotaje, aunque por ahora limitados a trabajadores esenciales o viajes por motivos como tratamientos médicos, reunificaciones familiares o laborales . No hay una fecha prevista para que se habiliten también para el turismo.

El primer vuelo fue realizado por la empresa Aerolíneas Argentinas, que comenzó con una programación reducida, a la que irá sumando destinos en las próximas semanas. Según detallaron en la empresa, la ocupación de los vuelos es cercana al 70% en promedio.

Esta semana hubo viajes a Jujuy, Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis, Ushuaia, Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén

Esta semana hubo viajes a Jujuy, Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis, Ushuaia, Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén. El resto de los destinos de la empresa se irán incorporando de “manera escalonada” al igual que la cantidad de frecuencias diarias, que se prevén incrementar en función de la demanda.

En esta primera etapa, los vuelos están sujetos a la aprobación de los gobiernos provinciales, que podrán deshabilitarlos según la situación sanitaria. Además, cada provincia fijó requerimientos específicos para el ingreso de los pasajeros, más allá de las reglas generales de las autoridades aeronáuticas.

Los vuelos de cabotaje están partiendo desde Ezeiza por obras en el aeroparque metropolitano (Julián Alvarez)

Formosa es la única provincia que rechazó por ahora recibir vuelos. Mientras que las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Juan solicitan a los pasajeros algún tipo de test negativo (como PCR con 48 o 72 horas de anticipación) para presentar antes de ingresar a cada distrito. En tanto, Santa Cruz requiere además de un test negativo, el aislamiento durante 14 días posterior a la llegada a la provincia.

Según las compañías, esta falta de un protocolo unificado dificulta la planificación de los vuelos domésticos. “Es difícil sin un protocolo de salud armonizado para poder circular entre provincias. Además se debe acordar de antemano con cada aeropuerto y según el espaciamiento que pidan en cada uno. Para programar se debería tener más previsibilidad. Los vuelos no se venden de un día par el otro y esto genera más pérdidas en vuelos que pueden no estar completos”, explicó una fuente del sector.

Los vuelos no se venden de un día par el otro y esto genera más pérdidas en vuelos que pueden no estar completos

Sin vuelos turísticos ni corporativos, las principales fuentes de ingresos de las empresas de vuelos domésticos, la recuperación de las frecuencias habituales será lenta. La low cost Jetsmart planea comenzar a volar el próximo lunes, con un primer vuelo a la ciudad de Mendoza, que inicialmente estuvo previsto para el viernes pasado.

La empresa lowcost también prevé un cronograma con un promedio de dos frecuencias semanales a destinos como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Neuquén, Bariloche e Iguazú, todos desde el aeropuerto de El Palomar. “Después iremos viendo la evolución de la demanda y esperamos poder ir sumando frecuencias en noviembre, con algunos tramos interprovinciales, sin pasar por Buenos Aires, y que en diciembre se habiliten algunos destinos turísticos”, destacó a Infobae Gonzalo Pérez Corral, gerente General de la empresa.

Medidas de distanciamiento en la previa del check-in (Julián Alvarez)

En Flybondi adelantaron que planean retomar la actividad regular la primera semana de noviembre, pero con un plan de vuelos reducido.

Mientras que, recién a partir de mediados de diciembre, Andes Líneas Aéreas prevé realizar dos vuelos rotativos por semana. Uno desde desde Ezeiza, con destino a Jujuy y Salta y otro también desde Ezeiza hacia Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, según confirmaron desde la empresa a Infobae.

Aunque por ahora se mantienen en niveles similares a los meses anteriores, desde el sector aseguran que las tarifas de los pasajes se deberán ir ajustando a los nuevos costos que tienen que afrontar las empresas. “Durante un tiempo va a haber una oferta reducida de vuelos por la falta de demanda”, indicaron.

Durante un tiempo va a haber una oferta reducida de vuelos por la falta de demanda

Esparcimiento y turismo

¿Cuándo se podrán realizar vuelos turísticos? Aun la fecha no fue definida. La primera provincia en pedir la habilitación de los vuelos turísticos fue Jujuy, para el mes de diciembre. "Jujuy está lista para la temporada de verano para recibir a los turistas nacionales con la aplicación de todos los protocolos”, aseguró a Télam el ministro de Cultura y Turismo jujeño, Federico Posadas.

¿Cuánto demorará una normalización del sistema aerocomercial? La semana pasada, Paola Tamburelli, titular de la Anac, dijo a Infobae que la aviación no va a ser la misma. “No va a ser a corto ni a mediano plazo, lo que conocimos antes de marzo. No tenemos antecedentes de una crisis de este tipo. Si uno mira países que ya pasaron por eso, en principio hay una demanda contenida, de gente que apenas se abren los vuelos se sube a un avión. Ese pico de demanda inicial va bajando por distintos motivos, hay pasajeros que realmente tiene dudas sobre la seguridad sanitaria y hay actividades que no reiniciaron, como los viajes de negocios. Las operaciones de las empresas se van a dar en función de la demanda”, destacó.

Hay pasajeros que realmente tiene dudas sobre la seguridad sanitaria y hay actividades que no reiniciaron, como los viajes de negocios (Paola Tamburelli)

Los vuelos internacionales, en tanto, siguen por ahora funcionando con la modalidad de vuelos especiales autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Se espera que en los próximos días salga la resolución correspondiente del ministerio de Transporte. Sin embargo, en el caso de estos vuelos, las limitaciones para los pasajeros dependen de los países de destino. El ingreso de los argentinos está habilitado para países como Estados Unidos y Brasil, pero no para Europa, entre otros.

El uso de tapabocas es obligatorio durante todo el tiempo que dure el viaje (Julián Alvarez)

Voceros de Air France KLM detallaron que su plan es sumar un vuelo por semana de cada compañía a partir de noviembre y hasta fin de año. De esta forma, tendrían tres vuelos de Air France semanales a París y tres vuelos de KLM a Ámsterdam, con conexiones a destinos en el resto del mundo.

En tanto, Lufthansa confirmó que reanudará los vuelos desde Buenos Aires a Frankfurt a partir de la semana del 25 de octubre. La operación se realizará tres veces por semana: desde Buenos Aires los lunes, jueves y sábados, mientras que desde Frankfurt saldrá los miércoles, viernes y domingos.

La compañía Air Europa, que cuenta con un vuelo especial semanal entre Madrid y Buenos Aires, espera sumar otra frecuencia para esa ruta a partir de diciembre.

Seguí leyendo

Galería de fotos: cómo fue el regreso de los vuelos regulares tras 7 meses de cuarentena

Compras en Chile: cómo hacen los argentinos para aprovechar precios online hasta 28% más baratos en medio de la pandemia