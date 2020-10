Tras recibir el primer servicio regular, Jujuy pidió que los vuelos también se habiliten para el turismo

El primer vuelo regular tras siete meses de cuarentena partió desde Ezeiza con destino Jujuy (Foto: Julián Alvarez)

Ayer a las 7.15 de la mañana aterrizó en Jujuy el primer vuelo regular luego de siete meses de cuarentena. En el gobierno provincial esperan que el arribo de 80 pasajeros en un avión de Aerolíneas Argentinas haya sido el inicio del camino que llevará próximamente a la habilitación de los vuelos turísticos para la temporada de verano.

El arribo del Boeing 737-800 al aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán, después de 7 meses, se concretó ayer por la mañana en medio de estrictas medidas de bioseguridad. Por su parte, los pasajeros no necesitaron presentar ningún test de coronavirus , ya que Jujuy es una de las provincias que no exige ese requisito.

Tras el reinicio de los vuelos regulares, desde el Gobierno jujeño ya plantearon que se avance en la habilitación para el turismo. En lo que resta de octubre, Jujuy tendrá un máximo de 2 vuelos semanales. En noviembre se sumarán cuatro frecuencias y en diciembre otras nueve, ya que se sumaría la low cost FlyBondi.

La reapertura de los aeropuertos para vuelos regulares “marca una expectativa que tiene que ver con que en diciembre puedan ser autorizados los vuelos turísticos, ya que Jujuy está lista para la temporada de verano para recibir a los turistas nacionales con la aplicación de todos los protocolos” , manifestó Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo provincial, en diálogo con Télam.

“Es una satisfacción volver a contar con vuelos regulares a Jujuy como parte de los vuelos regulares de la Argentina con los protocolos sanitarios que han sido consensuados con el Comité Operativo de Emergencia, por los que no pedimos test PCR porque no garantizan que no haya falsos positivos ni falsos negativos”, remarcó Posadas sobre el criterio que utilizan en la provincia.

Pese a la situación epidemiológica que atraviesa el distrito, con un acumulado de 17.488 infectados, el funcionario aclaró que más allá de que se pida un test de COVID-19, “se aplica una logística para cuidar a los viajeros que arriben a la provincia a través de un sistema de telemedicina que es el mismo que viene realizando en la provincia”.

Aerolíneas Argentinas reinició la operatoria regular, que estaba suspendida desde el 20 de marzo por la pandemia

A pesar de la reapertura de los vuelos regulares, en esta primera etapa, solo pueden viajar el personal esencial, personas que requieran tratamientos médicos (y un acompañante) y pasajeros con motivos de reunificaciones familiares o laborales. También quienes vienen del exterior y deben regresar a las provincias donde residen. Según el protocolo, quienes arriban a la provincia “son ingresados al sistema y luego le hacemos el seguimiento con llamadas diarias para tener un registro de su salud permanente”, precisó Posadas.

La operatoria de Aerolíneas Argentina continuó en su primer día de actividad con viajes a Mendoza, Ushuaia y Tucumán. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) destacaron el “trabajo intenso de meses con las autoridades de salud”, quienes debían estar seguras de que “el reinicio de vuelos no iba a convertirse en un vector de contagios”. Su titular, Pedro Tamburelli anunció que “de a poco” va a haber “una conectividad que se reponga en todo el territorio nacional y permita a todas y todos los argentinos estar aún mucho más unidos”.

En tanto, en la segunda jornada de vuelos regulares este viernes continuarán los vuelos a Mendoza, y se suman Córdoba, Neuquén, Salta y Posadas. En particular, Salta anunció que le pedirá a los viajantes contar con un Registro Único de Ingreso que expide la misma provincia. Se puede descargar a través de la página https://ruis-residentes.salta.gob.ar.

En el mostrador del aeropuerto local habrá un control de la PSA, en el que se pedirá certificado de libre circulación, el Registro Único de Ingreso, el pasaje y se realizará un control de temperatura. “Recomendamos a las personas que, al momento de embarcar, ya tengan sus papeles impresos o en formato digital listos. Este registro es una declaración jurada muy simple sobre el estado de salud de las personas y los datos personales que acrediten que están viniendo a cumplir con una tarea esencial o es un residente que está volviendo a la provincia”, explicó el secretario general de la Gobernación de Salta, Matías Posadas.

De cara a la semana próxima, este jueves Santa Fe dio su consentimiento ante la ANAC para comenzar a recibir vuelos domésticos. El primer viaje está previsto para el próximo viernes 30 de octubre. Se les exigirá a los pasajeros presentar certificado de hisopado, PCR o test análogo con resultado negativo realizado durante las 72 horas previas al vuelo, además de mostrar el Certificado Único Habilitante Para Circulación - Emergencia COVID-19.

El primer vuelo se llevó a cabo en medio de controles sanitarios

Los viajantes tendrán que exhibir antes de abordar sus vuelos, una declaración jurada sobre estado de salud de la App de la provincia de Santa Fe e información del viaje interprovincial. A su vez, el personal esencial o personas que deban realizar tratamientos médicos, podrán ingresar al territorio de la provincia por 72 horas, no pudiendo sociabilizar, siendo eximidos de cumplimentar cuarentena y en el caso que la estadía se prolongue por más de 72 horas y previo al reinicio de su actividad, deberá cumplimentar una cuarentena de 14 días.

También se sumó Catamarca en las últimas horas. Así, dio visto bueno para la reanudación de los vuelos regulares y anunció los requisitos a cumplir para el ingreso a la provincia.

El Gobierno catamarqueño informó que se exigirá el permiso nacional de tránsito y provincial de ingreso, que se tramita en la web ingreso.catamarca.gob.ar, donde se podrá consultar la normativa y requisitos. Además, se estableció que el horario de ingreso a la provincia quedó limitado entre las 7 y las 23, de lunes a domingo, a todo pasajero y tripulante de vuelos. Por su parte los pasajeros y la tripulación deberán llenar la “Declaración Jurada de Pasajeros a la Provincia de Catamarca” del Ministerio de Salud, de manera obligatoria. A su vez, la tripulación no estará habilitada a desplazarse hacia la ciudad ni alrededores.

Para el caso de que personal proveniente del vuelo deba desplazarse hacia la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca o cualquier localidad de la Provincia, deberán ajustarse a lo determinado en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias. En tanto, los residentes en la provincia, además del registro previamente realizado, deberán cumplir con 14 días de cuarentena. En la provincia, la cartera de Salud local evaluará la necesidad o no de realizarles el test PCR mientras dure el aislamiento.

