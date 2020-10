Etchevehere, desafiante: “¿Por qué no llaman al gobernador, el procurador, el fiscal, el presidente de la Nación? Yo de acá no me muevo”

En el marco del conflicto familiar por la propiedad de la estancia “Casa Nueva”, de la familia Etchevehere, el ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, fue captado hoy en un video en el que desafía abiertamente a las autoridades judiciales, provinciales y nacionales ante el requerimiento de la policía entrerriana para que se retire del lugar, en un límite del predio.

En lo que parece ser una grabación realizada a cierta distancia, Etchevehere dice: “… el que quiera venir ... ”. Luego se lo escucha claramente hablarle a los agentes policiales: “¿Por qué no llaman al gobernador, el procurador, el fiscal, el presidente de la Nación?”, pregunta, en modo retórico. “Yo de acá no me muevo; no a va a entrar nadie acá”, subraya, pese a que estaba inclumpliendo la orden de un juez que le prohibió acercarse a su hermana.

Etchevehere hace luego una pausa y apoyándose en una suerte de tranquera dice: “Que me escuche Gustavo”, en obvia alusión a Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos. Finalmente, en respuesta al policía que intenta convencerlo de retirarse, Etchevehere vuelve a interpelarlo: “Si nos tiene que meter presos, métanos presos, proceda. Pero basta de conversación: póngase donde se tiene que poner”.

Hoy Etchevehere mantuvo un cruce indirecto de acusaciones con su hermana, quien lo denunció por promover el bloqueo con cadenas y candados de uno de los ingresos a la estancia “Casa Nueva”. Los de afuera denuncian “usurpación" y los de dentro de la toma una suerte de sitio.

En respaldo de Dolores, Grabois señaló en un mensaje por Twitter que “en este momento @lmetchevehere está violando abiertamente la perimetral a favor de Dolores, colocando además una cadena que la priva ilegítimamente de su libertad. Violar una perimetral es causal de detención inmediata. Que sea justicia”.

Uno de los cartelones en los lìmites de "Casa Nueva", la estancia ocupada

Tuit va, tuit viene

El ex presidente ruralista respondió, también por la red social del pajarito: “Las Margaritas SA, propietaria de la Est Casa Nueva, solicitó al fiscal que se identifique a las personas que quieran abandonar el lugar. No se impide la circulación. Al ser una propiedad privada necesita los datos de las personas que estuvieron en el lugar”.

Luego, recurrió nuevamente a Twitter para denunciar con un video, el ingreso al predio de “11 vehículos y más de 30 personas intentando ingresar a la toma de Casa Nueva !!” y agregó: “La justicia y el poder político hace gestiones para que entren más ocupantes ilegales !!”

En otro tuit, Etchevehere adjudicó la responsabilidad por la situación a las màs altas esferas del oficialismo nacional y provincial: “van 8 días desde que los delincuentes de Grabois nos tomaron el campo. El tiene el apoyo de @CFKArgentina @alferdez @bordet y el juez Flores. Nosotros en la puerta, de donde no nos vamos a mover. No renunciaremos a nuestros derechos. El fuego no se apaga”.

Para mañana, los productores entrerrianos convocaron a un “Banderazo Federal” para el que ya lograron la adhesiòn de productores de Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias e incluso del sector pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

