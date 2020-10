Regreso de los vuelos: cómo se preparan las aerolíneas para reanudar la actividad

A partir del 12 o 15 de octubre retornarán los vuelos regulares suspendidos desde marzo (Reuters)

No hay una fecha oficial, pero el regreso de los vuelos comerciales regulares, de cabotaje e internacionales, está cada vez más cerca. El ministro de Transporte Mario Meoni confirmó que a partir del 12 o 15 de octubre retornarán los vuelos y que el Gobierno está trabajando para la “normalización” de la actividad.

Sin embargo, entre las aerolíneas aun hay mucha incertidumbre sobre los cronogramas que podrán tener disponibles a partir de mediados de este mes. Fuentes oficiales anticiparon que no todas las autoridades provinciales están dispuestas a recibir vuelos, lo que va a condicionar el regreso de las operaciones. “No tuvimos información oficial aún. Cuanto recibamos eso podremos evaluar la planificación y programación posible . Por ahora, no hay referencias sobre a qué destinos se volará ni frecuencias”, contaron a Infobae desde una de las empresas.

No todas las autoridades provinciales están dispuestas a recibir vuelos, lo que va a condicionar el regreso de las operaciones

Los vuelos comerciales, tanto domésticos como internacionales, se encuentran suspendidos desde la declaración del aislamiento social obligatorio, el 20 de marzo último. A partir de ese momento, solo se autorizaron vuelos especiales de repatriación, en las primeras semanas, y luego vuelos especiales. En el cabotaje, solo están habilitados servicios a muy pocas provincias, como Chaco y Tierra del Fuego .

Con todo, desde el Ministerio de Transporte comentaron que desde el 20 de marzo hubo 700 vuelos (entre locales e internacionales) con 100.000 pasajeros de 60 empresas . Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, hizo 335 vuelos especiales en el marco de la pandemia: 184 internacionales y 151 de cabotaje.

Mario Meoni y funcionario del sector aerocomercial en una reunión en Ezeiza

Expectativas del mercado

Las empresas estiman que habrá una demanda importante apenas se reanude la operación, por demandas de personas que están esperando movilizarse, pero luego dependerá de la evolución de la emergencia sanitaria y del turismo.

“Creemos que va a haber un primer aluvión de gente que necesita volar por trabajo, para ver a su familia, trámites pendientes. Innumerables situaciones. Después, a medida que las personas vayan perdiendo el miedo al contagio de COVID-19, se irán sumando . Ojalá en la temporada alta de verano tengamos las primeras incursiones de gente haciendo turismo dentro del país”, destacó Gonzalo Pérez Corral, gerente General de Jetsmart.

Las tarifas las vamos ajustando en función a la oferta y la demanda. Probablemente con los vuelos iniciales estén más bajas

La empresa ya tiene un cronograma de vuelos a partir del 12 de octubre que incluye vuelos a Salta, Iguazú, Tucumán, Córdoba, Neuquén, Mendoza y Bariloche desde Buenos Aires. Y también un vuelo entre Salta y Neuquén.

“ Las tarifas las vamos ajustando en función a la oferta y la demanda. Probablemente con los vuelos iniciales estén más bajas y cuando haya más demanda se empiecen a acomodar un poco. La pauta es tratar de ofrecer tarifas siempre razonables y empezar a sumar financiación sin interés”, agregó Pérez Corral.

Las aerolíneas tienen protocolos listos para volver a volar

Aunque el retraso en el regreso de los vuelos parece alejar la posibilidad de que se desarrolle una temporada turística en el verano, desde el sector de turismo aseguraron que esa posibilidad no está descartada y que se trabaja para que pueda concretarse.

“Hay un tema a resolver que tiene que ver con la situación sanitaria que se está complicando. En las provincias ya hay circulación comunitaria, por eso no se justifica que rechacen vuelos de otras. Pero sí se entiende en el caso de los distritos donde el sistema está saturado por el temor de que no haya camas disponibles”, explicó Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

No descartamos que haya temporada, estamos analizando alternativas, como el turismo interprovincial entre distritos

“No descartamos que haya temporada, estamos analizando alternativas, como el turismo interprovincial entre distritos donde la situación sanitaria es similar. No hay motivos para que no haya turismo cuando el resto de las actividades están habilitadas. Sin turismo, se pasó de cero casos a la circulación comunitaria, así que no el motivo no fue el movimiento turístico”, agregó.

Esta semana, por videoconferencia, desde la asociación internacional que agrupa a las aerolíneas destacaron el caso de la Argentina como el único país que va a cumplir siete meses con sus vuelos suspendidos.

Preparativos en Ezeiza para el regreso de los vuelos regulares

“Es el período más largo en todo el mundo. Las aerolíneas necesitan certezas y les pedimos a las autoridades de la Argentina que sigan el ejemplo de otros países de la región, que ya reanudaron las operaciones”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para América, en una videoconferencia con periodistas de la región.

“Se habla de que los vuelos volverán en octubre, pero las aerolíneas necesitan más tiempo e información. El Gobierno argentino acaba de implementar un impuesto del 35% para los pasajes internacionales, lo que es negativo para cualquier recuperación de la industria. No van a generar los ingresos que necesitan de una industria que está quebrada”, agregó Cerdá.

Se habla de que los vuelos volverán en octubre, pero las aerolíneas necesitan más tiempo e información (Peter Cerdá)

El directivo destacó que la asociación se comunicó con las autoridades locales para manifestar los riesgos de la decisión de recargar los precios de los pasajes de los vuelos internacionales con un 35% por adelanto de impuestos. “La industria no fue consultada sobre esta medida. Es un momento donde teníamos que generar más incentivos para los viajeros y no que paguen más. Esto provocará que más líneas aéreas salgan del mercado ”, anticipó.

Durante la charla, Cerdá resaltó los ejemplos de Colombia, que reanudó sus operaciones recientemente, y de Perú, que lo hará a partir del 5 de octubre. Mencionó también el caso de Brasil, que nunca realizó un cierre total de las operaciones. Por el contrario, remarcó que la Argentina y Venezuela son los únicos países que no abrieron nuevamente sus fronteras a los vuelos internacionales.

“El panorama es de incertidumbre total. No parece haber una estrategia. El Gobierno va prorrogando una medida de aislamiento que se pensó para marzo, cuando para vuelos internacionales el objetivo era repatriar argentinos del exterior y que los extranjeros vuelvan a sus países, y para el mercado domestico el objetivo era que la gente no se mueva”, contó a Infobae Mariano Ansaldo, especialista en el mercado aerocomercial.

“Pasaron siete meses, la pandemia avanzó, en muchos sectores de la economía nos adaptamos a vivir con ella, pero en la aviación nada cambió. Los vuelos internacionales son solo para argentinos o extranjeros con residencia. El mundo entero se adaptó, se implementaron protocolos y hay quienes piden testeo previo y hasta test rápidos al llegar a un nuevo destino. No estamos mejor que otros países, no hay excusas para no imitarlos ”, agregó el especialista.

Seguí leyendo:

Una por una: la lista de nuevas medidas económicas que tomó el Gobierno

Ya funciona el nuevo Ahora 12: los rubros que continúan, el que sacó el Gobierno y cuántos son los meses de gracia para empezar a pagar

Miguel Acevedo, presidente de la UIA: “Empezó la historia de Martín Guzmán como ministro de Economía”