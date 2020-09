Los comercios porteños ya pueden abrir los fines de semana y sin restricciones por número de DNI

Los locales de Once ya están habilitados para abrir sin restricciones

El Gobierno porteño oficializó la apertura de los comercios durante los fines de semana, la ampliación del horario de atención y la eliminación de la circulación en función del último número del DNI. A través del Decreto 338/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, se autorizaron las nuevas modalidades para los locales.

El pedido había sido realizado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba). La entidad comenzó a relevar los datos sobre cómo están evolucionando las ventas, con las nuevas habilitaciones. Según sus últimos datos, las ventas promedio de los comercios de la ciudad se están entre un 30% a un 35% de la facturación del año pasado.

Las últimas habilitaciones de actividades que realizó el Gobierno porteño fueron gastronomía al aire libre y dejar sin efecto las restricciones de día, franja horaria y circulación según último número del DNI . Esto abarca a actividades comerciales minoristas de cercanía, galerías o paseos comerciales, de acuerdo al texto oficial.

"Creemos que en esta coyuntura de fuerte retracción de ventas, la apertura en los días sábados permite apuntalar todavía un poco más al sector”, señaló Fabián Castillo, presidente de Fecoba. El promedio de facturación en los centros comerciales barriales no logró aún superar el 40% con relación a un día normal prepandemia, detalló la entidad.

Otro decreto publicado por el Gobierno porteño también eliminó una restricción que abarcaba a los negocios ubicado en el barrio de Once: hasta ahora solo podían abrir día por medio, de acuerdo con el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del titular del comercio. Esos locales ya pueden abrir a diario.

Con todo, la eliminación de estas restricciones pueden cambiar en función de la evolución de la pandemia. En el texto del Gobierno porteño, se aclara que las medidas adoptadas pueden ser “restringidas o ampliadas” según la situación epidemiológica.

Un informe reciente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostró que la cantidad de locales en alquiler y venta en la ciudad de Buenos Aires aumentó 109% en agosto en relación con los meses anteriores a la pandemia de coronavirus.

"En las zonas relevadas, la cantidad de locales en venta o alquiler mostró en agosto un alza de 109% en relación con la precuarentena, mientras que bajó 27% en relación con el relevamiento realizado en junio pasado”, indicó la entidad.

Restaurantes con mesas al aire libre en el barrio de Palermo (Foto: Franco Fafasuli)

La CAC detectó 238 locales en venta o alquiler en las principales avenidas comerciales porteñas, mientras que en junio los locales ofrecidos eran 328 y en el relevamiento realizado previo a la pandemia eran 114. De acuerdo con la medición de la cámara, que se realiza desde 2014, se registraron alzas en las avenidas Córdoba, Pueyrredón y Santa Fe.

Desde Fecoba están solicitando a las autoridades planes de incentivo para el comercio, como los planes Ahora 18. “Nos preocupa buscar una salida. Un factor clave para vender hoy es bajar la rentabilidad, una pyme no puede subir precios si no hay demanda. Las pymes no somos las que ponemos los precios”, destacó Castillo.

De acuerdo a la última encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) entre empresas de todo el país durante el mes de septiembre, el 23,3% consideró que sus ventas caerán más del 50% con respecto a agosto, el mes anterior. Mientas que para el 20,9% la caída será de entre 26% y 50%.

Por otra parte, el 38,8% de las empresas encuestadas señalaron que transcurridos seis meses desde el inicio del aislamiento, sus ventas se redujeron más del 50% con respecto a los números anteriores a la pandemia.

