Rubros con aumentos y productos sin precio: el primer impacto en el consumo de las restricciones cambiarias y la suba del dólar

Esta semana se registraron aumentos en los precios en algunos rubros -sobre todo en los bienes durables- y también falta de oferta, ya que algunos comerciantes están a la espera de las nuevas listas (Reuters)

“No tengo bicicletas para vender” . Esa fue la respuesta que recibió un cliente que se acercó el martes pasado a un local de Barrio Norte. La frase del vendedor contrastaba con un local repleto de bicicletas de todos los tamaños y colores. Esa misma semana, en una casa de deportes de la avenida Santa Fe, una amable vendedora trató de convencer a un comprador que dudaba entre llevar o no un par de zapatillas: “Tenés tres y seis cuotas sin interés y, además, mañana cambian todos los precios", le dijo en tono de confidencia.

Dos escenas que reflejan cómo las medidas que restringieron el acceso al cupo de USD 200 ahorro y el incremento del valor del dólar en los mercados informales impactaron en el comercio: esta semana se registraron aumentos en los precios en algunos rubros -sobre todo en los bienes durables- y también falta de oferta, ya que algunos comerciantes están a la espera de las nuevas listas, con actualizaciones de los valores, detectó un sondeo de Infobae.

Los precios se están acomodando para arriba y en muchos rubros relacionados al dólar oficial, no hay precio, no hay entregas hasta que la situación se resuelva (Mariano Otálora)

“Los precios se están acomodando para arriba y en muchos rubros relacionados al dólar oficial, no hay precio, no hay entregas hasta que la situación se resuelva. El mercado está viendo que sostener el tipo de cambio oficial en estos valores con una brecha del 100%, no es muy sostenible. O se baja la brecha sin devaluar, que es la apuesta del Gobierno, o se baja la brecha devaluando , la que espera el mercado”, explicó el economista Mariano Otálora.

Según detalló el economista, la situación afecta a todos los bienes, aunque por las regulaciones es menor en rubros como alimentos y mayor en productos vinculados con las importaciones, ya sea por las trabas como por el costo de reposición. “Muchas empresas están tratando de stockearse. Hoy en mucho sectores hay más demanda que oferta, porque prefieren no vender . Vende un bien en dólares, recibe pesos a plazo, y así es imposible”, agregó.

En algunos rubros de bienes durables comenzaron a darse incrementos de precios

El ensanchamiento de la brecha cambiaria en un contexto de incertidumbre por el endurecimiento de cepo, aumenta el riesgo del traslado a precios. Algunos de los rubros donde ya se observa algún impacto en la línea blanca (heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos).

Un relevamiento de la consultora Market, Research & Technology, en los primeros días de septiembre detectó suba de precios en notebooks, tabletas y aparatos de aire acondicionado. El valor promedio -entre distintas marcas y cadenas- de una notebook pasó de $167.375 el 14 de septiembre a $215.023 una semana después.

En los primeros días de septiembre se detectó suba de precios en notebooks, tabletas y aparatos de aire acondicionado (Market, Research & Technology)

En esa semana, el precio promedio de las tabletas se incrementó de $39.223 a $42.371 mientras que para los aires acondicionados split frío/calor saltó de $73.590 a 75.526 pesos.

En la plataforma Comparacity, que permite ver la evolución de los precios de diversos productos, hubo saltos de $36.000 a $38.000 en el segmento de heladeras entre el 14 y el 21 de septiembre. Y de $44.300 a $46.679 para el caso de lavarropas.

Las medidas que restringieron el acceso al cupo de USD 200 generaron incertidumbre y afectó los precios de listas diversos electrodomésticos y electrónica

“Ya se venía viendo un aumento en los productos que tienen altos componentes importados y que toman al dólar como referencia y en agosto se registró una aceleración significativa de los bienes dolarizados, que se ubicaron bastante por encima de la dinámica de la inflación promedio. Y es probable que hacia adelante se mantenga ”, dijo a Infobae Martín Vauthier, economista de la consultora EcoGo.

Para el economista, “si no se logra achicar la brecha y revertir las expectativas, se incrementará la filtración a los precios por dos vías: que los productos que toman al dólar como referencia comiencen a tomar a los dólares que tienen valores más altos; por otro lado, en la medida en que el dólar de importación se perciba como barato, se puede generar un aumento de las compras en el resto del mundo, que termine derivando en restricciones cuantitativas a esas operaciones”.

Hay algunos casos que están recibiendo precios remarcados. En realidad, no son aumentos muy justificables porque se importa por el dólar oficial

Fuentes del sector del comercio minorista contaron a Infobae que comenzaron a recibir aumentos de sus proveedores. “Hay algunos casos que están recibiendo precios remarcados. En realidad, no son aumentos muy justificables porque se importa por el dólar oficial, no por el dólar de $100 ni de $135; pero evidentemente aquel que puede fijar precios en algún rubro, lo hará y lamentablemente al comercio y a la pyme no le queda más que trasladar los precios que recibe”, explicó Pedro Cascales, de la CAME. Sin embargo, aclaró que la situación se está dando por ahora solo en algunos rubros como ferreterías e insumos industriales.

Dudas con el costo de reposición

Con esta visión, coincidió Fabián Castillo, de Fecoba, la federación que agrupa a los comerciantes y pymes porteñas. “ Para una pyme, el stock es su propio capital. En los últimos meses, el 70% perdió stock y eso es algo lapidario para una empresa ”, resaltó.

"la situación de brecha cambiaria y restricciones generan problemas en dos grandes esferas: el costo de reposición del producto importado, y el contagio sobre el precio de los servicios", dijo Guido Lorenzo (EFE)

El economista Guido Lorenzo, de la consultora LCG, observó que la situación de brecha cambiaria y restricciones generan problemas en dos grandes esferas: "La primera es en los bienes transables porque los importadores no saben cuál va a ser el costo de reposición de su mercadería. Quieren comprar más bienes previendo que mañana serán más caros, pero al no tener acceso al mercado de cambios, no saben si cuando puedan volver a importar lo harán a un dólar de menos de $80 o más cerca del libre que opera con un brecha del 80% . Eso hace que no se quieran desprender de los bienes, el inventario también es un refugio de valor. Pero, a segunda es que en el caso de los bienes no transables -bienes y servicios que no se comercian con el resto del mundo- sufren un “contagio” que hace que sea más difícil fijar precios. “Hoy si uno pretende que un marmolero, un herrero o cualquiera otra profesión le pase presupuesto cerrado es casi imposible” .

