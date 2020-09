El Gobierno confirmó que está todo listo para que el 1 de octubre regresen los vuelos de cabotaje e internacionales

Transporte presentó protocolos al Ministerio de Salud y fechas tentativas (Franco Fafasuli)

El ministro de Transporte, Mario Meoni , dijo hoy que “se está pensando en el 1° de octubre para el retorno de los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales”, y que para ello trabajan en los correspondientes protocolos, en el marco de la pandemia de coronavirus.

No obstante, aclaró que la cantidad de viajeros va a estar condicionada por la apertura de fronteras internacionales y la decisión que al respecto vayan tomando las provincias. El ministro habló con la agencia Telam, al inaugurar la remodelación de la estación Boulogne sur Mer del tren Belgrano Norte, que beneficiaría a más de 9.000 pasajeros diarios.

Días atrás, Meoni había dicho: “Hemos finalizado los protocolos de transporte aeronáutico, con los distintos operadores del sistema. No solamente el protocolo del pasajero dentro del avión, sino también de recepción en los aeropuertos, con migraciones en caso de vuelos internacionales, con la Policía Aeroportuaria, con los trabajadores de rampa. Hoy tenemos un protocolo unificado y estamos elevándole una propuesta al Presidente para que el mes próximo se reanuden los vuelos de cabotaje”.

Hoy Meoni inauguró la remodelación de la estación Boulogne sur Mer del tren Belgrano Norte

“El ministerio trabajó fuerte en los protocolos de transporte de pasajeros de todos los modos entre ellos aeronáuticos navales y terrestres. Meoni le presentó estos protocolos al Ministerio de Salud y fechas tentativas, quien dio el ok, la intención de Mario es octubre. El ministerio también tiene establecido los procesos con organismos y empresas para que empiecen a preparar las operaciones”, explicó una fuente oficial en off the record.

“ La decisión final la tiene el Presidente en función del DNU que establece la suspensión de vuelos regulares pero lógicamente está atada a la situación sanitaria. Si empeora se vuelve más difícil. Si se mantiene, no. También estará del lado de los gobernadores eventualmente aceptar los vuelos y micros, ese será otro tema”, agregó la misma fuente.

Respecto de los vuelos internacionales, el ministro había dicho la semana pasada que “si bien hay vuelos internacionales de manera permanente, va a seguir restringido al ingreso de argentinos, pero en los próximos días podremos anunciar el retorno de los vuelos internacionales. Todo esto lleva tiempo porque la programación de vuelos no es sencilla”, explicó el ministro.

Meoni adelantó que, al igual que con los vuelos, la intención es avanzar en la apertura de todos los modos de transporte. “Queremos volver a poner el transporte de larga distancia, tanto de colectivos como de trenes entendiendo que hay muchos sectores de recursos más bajos que no pueden acceder a un boleto de avión pero que necesitan movilizarse por motivos de fuerza mayor”.

Para llevar adelante esto se modificará la norma respecto de la movilidad de las personas. “Estamos pensando en cambiar el objeto. Solamente se van a poder movilizar aquellas personas con autorización para moverse, pero cuya movilidad hoy está restringida a quien tiene un automóvil y se puede mover por sí mismo, o quien tiene un avión privado. Queremos darle la posibilidad a mucha más gente de que pueda movilizarse”, dijo el funcionario nacional.

Inauguración

Respecto a la reinauguración de hoy, Meoni afirmó que “ esta es una obra muy significativa que tiene un impacto muy importante sobre la población. Lamentablemente tuvo las mismas complicaciones que muchas estaciones que empezaron a hacerse en 2018 y que por distintas razones se fueron paralizando. Cada estación, en cada localidad, nuclea la vida social, laboral, es donde hay actividad económica y se debe priorizar. Una estación de trenes debe ser segura, iluminada, con altavoces, con cámaras de videovigilancia que seguramente trabajarán en conjunto con el centro de monitoreo municipal”.

Del evento participaron el subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply; el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo Lissalde; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini; Damián Contreras, presidente de Trenes Argentinos Capital Humano; el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano; y el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia.

