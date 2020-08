Sectores del campo reiteraron su rechazo al proyecto de reforma judicial

El presidente Alberto Fernández, durante el anuncio del proyecto de ley para reformar el sistema judicial (Presidencia)

Mientras se renuevan las críticas de la oposición y otros sectores al proyecto del Gobierno para reformar la Justicia, el Senado buscará dar la media sanción al mismo durante una sesión que se realizará mañana a partir de las 14hs. Así lo decidió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al firmar el decreto de convocatoria de sesiones. La oposición anunció que no dará quórum. Sin embargo el Frente de Todos tendría los votos necesarios para aprobar la reforma.

A través de una convocatoria realizada en las redes sociales, hoy a las 20hs se realizará frente al Congreso de la Nación una “Vigilia por la Democracia”. Mañana, en medio de la sesión, habrá un abrazo simbólico al edificio legislativo, bajo la consigna: “Los valores de la República no se negocian. Los principios constitucionales no se negocian. La democracia no se negocia”.

En el ámbito agropecuario, hay sectores que volvieron a expresar su rechazo con el proyecto del gobierno, tal como lo realizaron en la marcha del pasado 17 de agosto en más de 150 ciudades del interior del país.

Los integrantes del movimiento de productores autoconvocados “Campo+Ciudad”, en un comunicado titulado el “gobierno le declaró la guerra a la Justicia”, señalaron: “La controvertida reforma judicial es sólo la punta del iceberg de un plan sistemático que tiene, como fin último, concentrar los tres poderes en manos del kirchnerismo . Cuando el Congreso le otorgó facultades especiales al presidente Alberto Fernández con la excusa de la emergencia económica, comenzó su avance sobre el Legislativo, y la pandemia no hizo más que acelerar este proceso”.

Productores de "Campo+Ciudad" durante la movilización del pasado 17 de agosto en rechazo a la reforma judicial

Además, los productores manifestaron: “El Poder Judicial es lo único que se interpone entre el gobierno y la suma del poder público. Y, por eso, le declararon la guerra. Utilizando al Consejo de la Magistratura como un órgano político, el kirchnerismo pretende anular los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes convalidaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. También impulsan el juicio político al juez Irurzun, que confirmó el procesamiento de la vicepresidente por la causa dólar futuro. Con reforma judicial o sin ella, el objetivo es claro: crear vacantes en la Justicia Federal que puedan ser cubiertas por jueces amigos”.

Y por último, dijeron: “ El camino es claro: debemos apoyar a los jueces y al procurador, y frenar la reforma judicial, en el Congreso o en la calle. La Corte, por su parte, debe confirmar el fallo de 2015 que devuelve al Consejo de la Magistratura su conformación original, quitando a la política el poder sobre la Justicia. En cuanto al Congreso, debemos exigir sesiones presenciales y debates honestos, en los que todos los ciudadanos estemos representados y las reglas se cumplan a rajatabla. Sólo así podremos preservar la propiedad, la Libertad, la Democracia y la República”.

El rechazo de CRA

Otro de los sectores del campo que se pronunció en contra de la iniciativa oficial, fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que conforma la Mesa de Enlace. Los dirigentes dijeron que es “inoportuno” el momento que eligió el gobierno para presentar la reforma.

Por otro lado, los dirigentes recordaron que el reclamo de la sociedad “es de una justicia independiente del poder político, comprometida solamente con la estricta aplicación de la ley, llevada adelante por jueces probos y ello se puede concebir sin grandes recursos económicos -de los que carecemos- solo con dejar funcionar plenamente y sin interferencias las actuales Instituciones de la República y respetando, en todo, a la Constitución Nacional”.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

Y agregaron: “En tiempos donde la pandemia y la crisis económica derivada de la misma, merecen que el Gobierno no derroche, ni tiempo, ni recursos, ni discusiones políticas encendidas, cuando todos necesitamos consensos, unidad y criterios compartidos para salir del agobio en el que nos encontramos. No se trata de restarle valor a un pilar esencial de la República, la Justicia lo es y es clara su trascendencia, solo que el momento no es el indicado, hay urgencias que nos interpelan en el día a día y ellas, no están resueltas”.

A todo esto, comentaron que “la reforma judicial propuesta, requiere un muy importante financiamiento, porque se trata de agregar a lo existente, nuevos Juzgados, Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarías y demás, este gasto resulta hoy incompatible con la crisis económica que vivimos y que no sabemos cuándo y cómo habrá de concluir”.

Desde CRA confiaron que a futuro habrá mejores condiciones “para un tratamiento sosegado, participativo y consensuado de la reforma propuesta, que nos permita visualizar necesidad en el marco de un desarrollo más armónico de nuestros gravísimos problemas económicos”.

Pronunciamiento de un sector de la Sociedad Rural Argentina

Los dirigentes del Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestaron su apoyo a la decisión que han tomado los diputados nacionales que representan a la provincia de Córdoba, Carlos Mario Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez, de no dar quórum al tratamiento de la reforma judicial.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

“Es un proyecto que se trata de un avance de un Poder del Estado sobre otro y contraria a la división de poderes establecida en la Constitución Nacional”, manifestaron en un comunicado, y agregaron: “Promover una reforma judicial en el actual contexto sin un previo debate profundo, plural y diverso, parece responder más a un intento oportunista de algunos sectores del oficialismo por privilegiar sus propios intereses que a la búsqueda del bien común que debe guiar todo acto de gobierno”.

Por último, instaron a todos los ciudadanos y a los diferentes sectores " a dejar las diferencias de lado para unirnos en defensa de nuestros derechos y a trabajar en conjunto por el país que soñamos para nosotros y las próximas generaciones de argentinos. No permitamos que nos arrebaten nuestro futuro”.

