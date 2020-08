Alberto Fernández: “Vamos a presentar un presupuesto 2021 realista, no uno que haya que modificar a los 10 días”

TELAM 14082020 Buenos Aires: El presidente Alberto Fernández anuncia desde la residencia de Olivos, las condiciones de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia de coronavirus Covid-19. Aa





El presidente Alberto Fernández se refirió hoy al proyecto de Ley de Presupuesto 2021, que debería presentarse el mes que viene ante el Congreso . Durante una presentación en Olivos el mandatario dijo que en el texto se impondrán reglas que no deben quebrar con las que buscan, entre otros puntos, “tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal que tenemos y tener una balanza comercial positiva”.

“En el presupuesto vamos a contarles qué plan tenemos para el año siguiente. Y vamos a respetar todos los postulados que nos hemos puesto y todas las reglas que no debemos quebrar. Desendeudarnos, acumular reservas, tener una moneda competitiva para favorecer la exportación, tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal que tenemos y tener una balanza comercial positiva . Todo promoviendo la producción y el trabajo, que son los dos objetivos principales en que centramos todo esto”, dijo Fernández durante el anuncio de obras públicas en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta.

“ Y vamos a presentar un presupuesto que no vamos a modificar 10 días después, porque va a ser un presupuesto realista. Porque vamos a mostrarles a los argentinos lo que en verdad podemos hacer en Argentina. No para modificarlo 10 días después. No fijando objetivos absolutamente falsos como ocurrieron los últimos años . Vamos de una vez por todas a hablar con la verdad, a movernos con la verdad y dejémosle la mentira para los que sólo saben gritar”, agregó.

Más temprano durante la presentación,. también el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió a la presentación del presupuesto, en el que aseguró se aumentará el peso de la inversión en obra pública.

“Estamos concretando avances en la dirección a la que apuntamos ir desde el primer día en que asumimos el Gobierno. Que fue avanzar hacia una economía más tranquila y con más oportunidades. Nosotros hemos planteado que nuestro objetivo es poder darle a Argentina una estructura productiva que satisfaga cinco condiciones. Que sea inclusiva, que genere trabajo, que sea dinámica, un país que genere valor agregado, que le agregue valor a su producción, una economía que sea estable, que de un ambiente de seguridad económica a las argentinas y los argentinos. Cuarto, seguir una estrategia de desarrollo federal, que el desarrollo respete un concepto de equidad a través de las regiones del país y quinto respetar nuestra soberanía”, comentó Guzmán en su turno al micrófono.

Se va a ver en la ley de presupuesto 2021 que va a ser lo que nos va a dar el marco de consistencia macroeconómica, que nos va a dar un programa fiscal y financiero consistente de la idea de ir transitando hacia una economía tranquila que apunte hacia todos los objetivos de dinamismo y generación de empleo que buscamos (Guzmán)

“Y lo que estamos haciendo va en esa dirección la obra pública no solamente juega un rol fundamental para la recuperación de la actividad económica por todo el dinamismo que genera en cuanto a la creación de empleo y de actividad sino que también es fundamental para poder sostener un proceso de desarrollo por lo que genera en términos de crecimiento de la productividad, porque la infraestructura le da el país la posibilidad de tener un ambiente más propicio para desarrollar más y mejor actividad económica. Y por lo que genera también en términos de alcance de servicios básicos y le permite crecer a las argentinas y los argentinos en un ambiente más sano, en un ambiente con mejores servicios”, agregó.

“En los cuatro años que nos precedieron hubo una caída en la inversión pública de 1,6 puntos porcentuales del producto, de hecho la inversión en obra pública alcanzó el valor mínimo desde el año 2004, que fue 1,1 por ciento del producto bruto. Eso es algo que nos es bueno para las perspectivas de desarrollo y eso es algo que ya estamos modificando y que se ve ahora y que también se va a ver en la Ley de presupuesto 2021 que va a ser lo que nos va a dar el marco de consistencia macroeconómica, que nos va a dar un programa fiscal y financiero consistente de la idea de ir transitando hacia una economía tranquila que apunte hacia todos los objetivos de dinamismo y generación de empleo que buscamos ”. concluyó.

