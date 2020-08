El Gobierno le puso fecha al canje local de bonos: habrá tiempo hasta el 1° de septiembre para adherir con premio

El ministro de Economía, Martín Guzmán. Foto tomada el 11 de marzo de 2020. REUTERS/Agustin Marcarián/

De la mano de la oficialización del acuerdo para la reestructuración de deuda regida por tribunales extranjeros el Ministerio de Economía publicó hoy el procedimiento para el canje de bonos regidos por la ley local. Con ello, se abrió la posibilidad de adherir para aquellos tenedores de bonos que quieran entrar a la operación. La fecha límite para prestar el consenso quedó fijada para el 1° de septiembre, si es que se quiere tener derecho al pago de intereses corridos. Un segundo período de aceptación quedó fijado para el 15 del mismo mes , pero sin ese beneficio extra.

A través de la Resolución 381/2020 publicada hoy en el boletín Oficial, el Gobierno dio el puntapié inicial para la versión local del canje de deuda. Allí se establece el procedimiento para la reestructuración de los títulos elegibles emitidos bajo ley local, en base a un cronograma que empieza hoy. “Apruébase el Procedimiento para la Reestructuración de los Títulos Elegibles emitidos bajo Ley de la República Argentina”, resuleve el primer artículo de la norma.

El primer período de aceptación temprana va desde hoy hasta el 1° de septiembre, inclusive. Después, habrá un período de aceptación tardía que irá desde el 2 de septiembre próximo hasta el día 15 del mismo mes, también inclusive. La fecha de vencimiento de la oferta será el 15 de septiembre de 2020 a las 20:00 horas.

Fuentes de la cartera que conduce Martín Guzmán explicaron a Infobae que los dos períodos tienen distintas condiciones, con premios para los que acepten temprano.

“Apuntamos a que todos entren antes del 1° de septiembre, porque además tienen un premio mayor en concepto de intereses corridos. La segunda fecha es para los que llegaron tarde ”, dijeron.

En la resolución publicada hoy, el Ministerio de Economía -a su exclusivo criterio- podrá prorrogar o finalizar anticipadamente estos períodos a través de un simple comunicado de prensa.

El nivel de aceptación del primer período será dado a conocer al Gobierno el día 3 de septiembre, mientras que el resultado del segundo período llegará a manos de Economía el 17 del mismo mes.

Los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con vencimiento entre el año pasado y 2023, pueden elegir nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041. También se podrán seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), Boncer 2026 más un margen de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 más uno de 2,25.

En tanto, los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su elección titulos a 2035 o 2041; en tanto que la opción para el bono con Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041.Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendrán la opción del Bonar 2029.

De los bonos 2030, se emitirán US$ 19.030 millones; de los 2035, US$ 32.084 millones; de los 2038, US$ 7.254 millones; y de los 2041, US$ 40.639 millones. De los Boncer 2026 se emitirán $ 452.854 millones; y de los Boncer 2028, $ 1.503.390 millones; y del Bonar 2029, US$ 2.325 millones, según se consignó.

