Ante la falta de opciones para invertir, se esperan jornadas donde el dólar siga siendo lo más buscado

La semana terminó con baja del dólar, pero también caída de la Bolsa con los bonos de la deuda en un mix de alzas y bajas. El panorama habla por sí solo de la confusión sobre el futuro y la cautela del presente.

Los dólares alternativos cedieron porque una mano muy fuerte se puso del lado vendedor en el contado con liquidación. La oferta fue abrumadora y derrumbó $ 4,02 a $ 126,80 a este dólar que sirve para fugar, pero también para hacerse de pesos sin pasar los dólares por la Argentina. El dólar Bolsa acompañó el movimiento con una caída de $1,18 a $ 124,22. El dólar blue redondeó la rueda con un retroceso de $ 1 a $ 132.

Pero no hay que creer que cambió la tendencia. El Gobierno no ve que todo lo que hace para evitar que suba el dólar naufraga ante la preponderancia del debate por la reforma judicial, algo que inquieta a todos los inversores que buscan seguridad jurídica. La marcha contra la reforma es algo que se transmitió a todo el mundo y no pasa inadvertida para los fondos de inversión ni para el FMI.

Fuente: Rava Online.

Este escenario también se refleja en la caída de la Bolsa, donde el S&P Merval perforó su piso de 50.000 puntos y acumula pérdidas por 16% en dólares en lo que va del mes. La fuerte baja de las acciones, que son el activo que muestran cuanto creen los inversores en el futuro de la economía, es otra visión que el Gobierno debe tomar en cuenta, más cuando es época de balances y los inversores ven reflejado allí el castigo que padecieron por la pandemia.

Con $ 1.116 millones de negocios, un volumen escaso pero que ahora es habitual, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, cayó 2,17%. Los grandes perdedores fueron Aluar (-4,96%), Transportadora Gas del Sur (-4,77%) y Banco Supervielle (-4,12%).

Los ADR’s argentinos –certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street y que operaron el lunes a pesar del feriado argentino- cerraron con predominio de bajas. La más notable fue la de BBVA (-6,89%), seguido por Banco Macro (-5,63%), Telecom Argentina (-5,49%) y Central Puerto (-5,40%).

Entre los pocos ADR’s que se destacaron estuvieron Cresud (+8,81%) y MercadoLibre (+2,89%) que rompió la barrera de ganancias en lo que va del año de 100%. En ocho meses y medio de 2020 este papel le está dando tantas ganancias a sus seguidores como las que les dio en todo el año pasado, 108,04%.

Los títulos en dólares con legislación argentina no la pasaron bien. El Bonar 2020 cedió 0,83% y el Bonar 2024, 1,30%. En tanto los que están bajo jurisdicción extranjera, tuvieron comportamiento dispar. El Discount aumentó 1,33% y el Par, perdió 2,13%. De esta manera, el riesgo país subió 40 unidades (+1,1%) a 2.142 puntos básicos.

“ Cuando se restructure la deuda, va a mejorar la cotización de los bonos porque les falta 12 puntos de paridad para llegar a una cotización que les asegure a los inversores un retorno de 10% anual. Ahora, si alguien ve que el país puede mejorar, el precio puede aumentar 17 puntos y el retorno ser de 8,5% ”, señaló un operador.

Lo cierto es que el martes es un día clave. Habrá que ver como incidió la marcha y si las afirmaciones, después negadas, sobre si sigue la venta del dólar ahorro, no alimentan la demanda de la divisa. No se ve un cambio drástico en el ritmo de suba del dólar, pero pocos dudan que la divisa seguirá en alza. El problema es la falta de poder de fuego del Banco Central, un arma con la que contaba Mauricio Macri, para contener a esta ola de compradores.

Tampoco van a faltar los cazadores de oportunidades en la Bolsa, aunque pueden postergar su decisión de volver a entrar al mercado por un día, esperando una baja mayor de las acciones.

Los escenarios que se vislumbran no son nada favorables para asumir los riesgos y esto explica el temor que causa el dólar sobre el Gobierno.

