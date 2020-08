Dos jóvenes argentinos realizaron la primera exportación de flores de cannabis a Europa

Lucas Crivilone (26) y Guido Husni (29) crearon CPlant en 2018 en Uruguay.

El negocio de la producción y exportación de flores de cannabis y biomasa de cáñamo no es posible en Argentina dado que no es legal, aunque en muchos países como Canadá, Estados Unidos o Israel atrae grandes inversiones y genera fuentes de trabajo. En ese marco, dos jóvenes argentinos, Lucas Crivilone (26) y Guido Husni (29) vieron el potencial de la planta y fundaron CPlant, la primera empresa en exportar inflorescencias (flores) de cannabis no psicoactivo en toda Latinoamérica. El emprendimiento fue lanzado en 2018 en Uruguay, donde existe legislación que habilita la actividad desde hace cinco años.

CPlant realizó entre julio y agosto de este año la primera exportación a Europa de inflorescencias de cáñamo con THC menor a 1% y biomasa de cannabis para extracción con THC menor a 1%, con un volumen de 14 toneladas. Se trata de la exportación global más grande realizada a nivel mundial.

Crivilone y Husni estiman exportar en el próximo año 50 toneladas de inflorescencias de cannabis THC menor a 1% de alta calidad y biomasa THC menor a 1% para extracción, semillas feminizadas y semillas (grano) comestible de cáñamo.

El negocio de CPlant consiste en producir la materia prima, es decir la flor de la planta de cannabis, y exportarla a mercados que se dedican a darle un uso industrial. En ningún caso lo vende directamente al consumidor. No obstante, apunta a generar productos manufacturados, con mayor valor agregado, para expandirse en el mercado del cannabis medicinal para fines de 2020 o principios de 2021.

Es un hito de gran importancia para la compañía ya que posiciona a CPlant como principal exportador de inflorescencias y productos de cannabis con THC menor a 1 por ciento en general, fortaleciendo a la industria global y principalmente en Latinoamérica y Uruguay

Además, buscan crear productos de valor agregado y expandirse al mercado de cannabis medicinal en el cuarto trimestre de 2020 o principios de 2021.

“Gracias a la notable nueva administración en Uruguay se logró destrabar las complejas regulaciones que afectan a la industria de cannabis y cáñamo provocando que el país pueda convertirse en el principal exportador de productos de alta calidad. Trabajando en conjunto con las autoridades de control de Uruguay se logró una excelente sinergia a largo control posicionando a la compañía y al país como referente internacional en la industria ”, afirmó Lucas Crivilone, co fundador de CPlant.

En ese sentido destacó: “Es un hito de gran importancia para la compañía ya que posiciona a CPlant como principal exportador de inflorescencias y productos de cannabis con THC menor a 1% en general, fortaleciendo a la industria global y principalmente en Latinoamérica y Uruguay”.

Si bien hay otras empresas en la industria del cannabis, CPlant fue la empresa que abrió el juego en la región.

En tanto, Guido Husni, co fundador de CPlant sostuvo que las proyecciones financieras para la industria son prometedoras, “ Estimamos un mercado mundial de USD 100.000 millones durante la próxima década. CPlant, siendo compañía pionera exportadora y en cantidad de producción, se establece como principal competidora a nivel mundial ”, detalló.

El potencial del mercado de cannabis

Actualmente el cannabis cuenta con un mercado muy grande en Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel y en la región Uruguay, que ya tiene legislación hace 5 años para el cultivo y desde este año la exportación.

“ Cplant fue la primera empresa en exportar influorecencias de cannabis no psicoactivo en toda Latinoamérica y Uruguay ahora fue el país pionero, también fue pionero en legalizar el consumo. Esperamos que en Argentina tome el mismo camino dado que generaría mucha inversión para nuestro país ”, dijo Crivilone a infobae.

“La influoresencia es burdamente la flor del cannabis psicoactivo, también se lo puede llamar cáñamo. Cáñamo es sinónimo de cannabis no psicoactivo que tiene propiedades medicinales y paliativas. El cáñamo o cannabis no psicoactivo siempre está comprendido en el THC por debajo del 1%. Ese es el punto para que sea cáñamo o cannabis psicoactivo. Si tiene más de 1% entonces pasa a ser psicoactivo”, detalló.

Actualmente CPlant vende el producto natural, es decir la flor, pero trabaja en la integración vertical de la empresa para llegar a extractos y terminar haciendo productos retail. Si bien la empresa se conformó en el sector agro, rápidamente está escalando en la cadena productiva, ya obteniendo licencias de procesamiento y abriéndose internacionalmente con productos retail.

CPlant es la primera empresa en Latinoamérica en importar flores de cannabis no psicoactivos.

“Siempre la compañía apuntó al mercado exterior, a que la industria se iba a liberar, por lo que no producimos para el mercado interno. Obviamente Argentina y Brasil van a ser los que tengan un mercado incipiente, pero hoy no son un mercado al que apuntamos sino que miramos a Europa y a Estados Unidos ”, afirmó Crivilone.

En ese marco, Guido Husni destacó el hecho de fundar la primera empresa en Latinoamérica que exporta este producto el mercado. “En todo Latinoamérica somos los primeros en importar flores de cannabis no psicoactivo. Ya hemos exportado 2,8 toneladas”, destacó.

Y añadió: “Nosotros no vendemos el aceite sino la materia prima y hoy Uruguay permite la exportación con fines industriales. El producto que vendemos va a tener un proceso industrial y no va a ser un consumo directo a humanos”.

Si bien hay otras empresas en la industria, CPlant fue la empresa que abrió el juego en la región. La firma trabaja con productores asociados dado que cuenta con el canal de venta desarrollado y el servicio de acondicionamiento del producto, envasado, secado y acondicionado.

CPlant cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar un negocio que en la región recién comienza desarrollarse.

A nivel mundial hay competencia de los países como Estados, Canadá e Israel, entre otros. En CPlant aseguran disponer de la infraestructura necesaria para desarrollar un negocio que en la región recién comienza desarrollarse. La empresa tiene un campo de 35 hectáreas con planta de secado que cumple con buenas practicas manufactureras y tiene invernaderos híbridos de 1.200 metros cuadrados donde producen clones y fluorescencias de alta calidad. Tiene 40 empleados, que llegan a 60 en épocas de zafra.

“Tenemos proyectado exportar 14 toneladas dentro del próximo mes, tanto de producción propia como de productores asociados. Estamos comenzando la nueva zafra cultivando 20 hectáreas a cielo abierto. Proyectamos exportar 50 toneladas en 2021 y escalar sobre la cadena productiva. Para eso estamos en proceso de tener una licencia de procesamiento de tracción para lograr productos con valor agregado”, destacó Husni.

En tanto, señaló que la del cannabis es una industria en pleno auge y consideró que “ Argentina tendría que mirarla más de cerca como Uruguay, dado que en estos últimos dos años tuvieron una inversión de 100 millones de dólares ”.

