Jornada financiera: volvieron a caer los bonos y el riesgo país subió por tercera rueda consecutiva

Acciones y bonos argentinos ya trasladaron a precios la posibilidad de un canje de deuda. (Reuters)

Las acciones y los bonos soberanos de Argentina operaron sin una tendencia firme este miércoles , a la espera de señales en torno a la propuesta de reestructuración de deuda soberana que vence la semana que viene.

Para los bonos en dólares se evidenció un nuevo ajuste a la baja de los precios , mientras que los ADR de empresas argentinas negociados en Wall Street finalizaron con números mixtos, en una rueda positiva para los mercados del exterior, con un alza de 0,6% en el Dow Jones de Nueva York.

Fuente: Rava Online. Precios en dólares.

El Gobierno argentino busca reestructurar unos USD 65.000 millones de deuda con ley extranjera y realizó a sus acreedores una oferta “final” a comienzos de julio, la que mayormente fue rechazada.

José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, advirtió que “lo más importante va del lado de los bonistas y cómo pudieron sumar voluntades y hacer una propuesta más agresiva. Es importante en términos de negociación que se amplió el grupo y sumaron más fuerza los bonistas, con un poder de fuego mucho mayor. Si verdaderamente van a actuar todos juntos al unísono ya el resultado va a ser muy magro”.

Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones, consideró que “sería una tontería no acercar esas posiciones. Argentina realmente lo necesita. Que no haya canje no es negocio para ninguna de las dos partes, pero sin dudas, el que está en posición más compleja es el Gobierno. Están demasiado cerca y la diferencia no haría sentido desde lo económico a rechazar esa oferta. Es una decisión política. Pero yo no creo que Argentina esté dispuesta a sufrir las consecuencias de ir a un nuevo default, por esta diferencia minúscula”.

Los bonos en dólares operaron ofrecidos desde el inicio de la jornada, con caídas destacadas para el Bono a 100 años (AC17D, -1,4%), los Bonar 2022 y 2027 (-2%) y los bonos de los canjes 2005 y 2010 (Par y Discount -PARYD y DICYD), del 3 por ciento.

En este sentido, Standard & Poors rebajó la calificación de dos bonos argentinos emitidos con ley de Nueva York con vencimiento en 2022 (Bonar 2022-A2E2D) y 2027 (Bonar 2027-A2E7D) de “CC” a “D” (default) a causa del incumplimiento en el pago de USD 220 millones en concepto de renta.

Fuente: Rava Online. Precios en dólares.

“ La contrapropuesta presentada al Gobierno está sumando adeptos entre los acreedores , mientras que desde Economía aseguran que la misma no será mejorada”, indicaron desde el Grupo SBS.

“A corto plazo domina la negociación de la deuda, una novela que nunca termina”, apuntó Eduardo Fracchia, economista del IAE de la Universidad Austral. Añadió que “ el éxito en la negociación de deuda se presenta como condición necesaria pero no suficiente para la recuperación económica. Evidentemente si hubiese default, faltarían dólares y podrían generarse presiones cambiarias, además del efecto en el crédito a sector público y privado”.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) operaron con una merma promedio del 1,1% en pesos, ante selectivos reacomodamientos especulativos de precios.

El riesgo país de Argentina ascendió por tercera rueda consecutiva y volvió a acercarse a los 2.300 puntos. El indicador medido por el banco JP Morgan, subía 34 unidades a 2.276 puntos básicos a las 17 hora local, desde los 1.770 puntos anotados a fin del 2019.

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval cayó un marginal 0,1%, a 48.884 unidades, en un contexto reducido y equilibrado de operaciones. El Merval marcó un máximo histórico de 50.091 unidades el jueves anterior.

El blue cerró sin variantes

El dólar blue revirtió sobre el cierre la caída inicial de un peso y terminó ofrecido a 135 pesos para la venta en un reducido mercado marginal. El pasado viernes, el dólar libre cerró a $139, después de tocar un máximo de 140 pesos.

El billete informal sostiene un alza de 7,1% u nueve pesos en lo que va de julio y acumula una ganancia de 79,4% en 2020, mientras que mantiene una brecha de 87% con el dólar oficial mayorista, próxima al 100 por ciento alcanzado en mayo.

El dólar mayorista cotizó este miércoles a $72,20 con un incremento de apenas seis centavos en el día. Desde que comenzó el 2020, el tipo de cambio oficial sostiene un incremento de 20,6 por ciento.

“En otra rueda con bajo volumen de operaciones, la divisa norteamericana operó algo más demandada, generando un saldo negativo para el BCRA por su intervención”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los 160,3 millones de dólares. La entidad monetaria se habría desprendido de unos USD 20 millones durante la rueda, mientras que a los largo de julio acumula un saldo neto negativo de unos 400 millones de dólares.

