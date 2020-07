Alvarez Agis, sobre la deuda: “Un acuerdo es condición necesaria para que la economía no vuelque”

Para el economista Emanuel Alvarez Agis, la reestructuración se terminará cerrando a último momento

“La crisis actual es mucho peor que la de 2001, mucho más profunda y más rápida. Y la recuperación también es rápida, pero no llegará a los niveles pre-crisis. Si no defaulteamos, vamos a tardar en volver a los niveles de 2018 en dos años y tres meses. Si vamos al default, no sé cuándo volvemos. Ahí empieza el baile y hay que ponerse el casco” . Este panorama les dio el economista Emanuel Alvarez Agis a empresarios del sector de la indumentaria en un encuentro vía zoom organizado por la cámara que nuclea a las empresas del sector (CIAI).

Interesados por conocer cuán grave será la crisis por el Covid y cómo afectará al consumo de productos no esenciales, como es la ropa, los empresarios escucharon de boca del analista que ni siquiera puede pensarse un repunte del consumo en el verano y que mucho de lo que suceda con la economía argentina, en medio de la pandemia, tendrá que ver con cómo termine el proceso de la reestructuración de la deuda.

Para el ex viceministro de Economía de la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, hay USD 2.200 millones de diferencia entre la oferta del Gobierno y la presentada ayer por los tres grupos de acreedores, pero en 30 años. “Es un número ridículamente bajo para una economía como la argentina que tiene un PBI de USD 475.000 millones . Mi impresión es que es una decisión política. No veo un problema de sostenibilidad con ninguna de las dos ofertas, ni tampoco un problema legal ”, dijo el economista ante los empresarios. Y le recomendó al gobierno que cierre, ya que “un acuerdo por la deuda es una condición necesaria para que la economía no vuelque”.

Si bien hoy pareciera que la Argentina no aceptará una nueva oferta de los bonistas -lo remarcó ayer el Presidente y hoy volverá a hacerlo ante inversores del Council of the Americas-, Alvarez Agis cree que al final del día, habrá acuerdo. Según planteó, “siempre en una negociación, a 10 minutos de cerrar estás confrontando”, pero se mostró confiado en que sobre el final mande la “racionalidad”.

Tras una presentación que duró aproximadamente una hora, el titular de la CIAI, Claudio Drescher, transmitió algunas de las preguntas que los participantes hicieron mediante la plataforma, y una de ellas se refirió a la inflación y a los riesgos de que la alta emisión monetaria actual desemboque en una aceleración de los precios. El economista también ató este tema a la deuda. Sin arreglo, dijo, no hay tipo de cambio que alcance.

“ Hay un riesgo inflacionario y todos estamos esperando el tiro del lado de la emisión, pero el tiro puede venir por el lado del default. Si no hay arreglo con los acreedores, va a subir la brecha cambiaria, el Banco Central tendrá menos dólares y al final del día va a tener que devaluar, lo que hará subir los precios ”, precisó Alvarez Agis, y agregó: “Para que eso pase, no es necesario aumentar la emisión ni en un peso”.

Alvarez Agis hablando con los empresarios de la indumentaria vía Zoom

Según el analista, “si algo le dejó bueno Macri a Fernández es una economía desmonetizada. Macri se va con la relación entre la base monetaria y el producto de 6,2% y hoy se fue a 9,3%. Pero ese pico va a empezar a bajar”. “Esta montaña de pesos nos llevó a niveles que la economía ya ha experimentado en el pasado. En 2006, el nivel de monetización era como ahora. Pero si defaulteamos, empieza el baile, hay que ponerse el casco”, remarcó.

Otro riesgo latente es lo que pueda suceder cuando comience la recuperación y todos los actores económicos quieran recuperar los márgenes de rentabilidad perdidos durante esta etapa de pandemia. La inflación se desaceleró fuertemente en los últimos meses por los precios máximos, las tarifas de servicios públicos congeladas y los precios de otros servicios que están desaparecidos directamente porque están cerrados (cine, por ejemplo), además de que las paritarias en muchos sectores se están viendo a la baja en términos nominales. Alvarez Agis puso como ejemplo la del sector bancario, que suele ser de las mejores todos los años, que acaba de cerrar una suba de sueldos para el 2020 del 27 por ciento.

“Mi miedo es cómo desarmamos esto a fin de año o en el primer trimestre de 2021. Habrá que tener una política de administración de precios como hay hoy. La salida tendrá que ser gradual ”, sostuvo.

Los empresarios del sector de la indumentaria quisieron saber, fundamentalmente, cuándo volverá a reactivarse el consumo. Y no recibieron buenas noticias por parte del economista. La demanda no vuelve tan rápido; en primer lugar, porque las restricciones sanitarias imponen restricciones de oferta; y por el lado de la demanda, la gente no sale por temor a contagiarse; y por otro, tiene menos ingresos que antes de la pandemia, dijo Alvarez Agis.

Según sus proyecciones, el salario real va a tener una caída de 10 puntos y el desempleo llegará al 15% . “Rompimos 274.000 empleos registrados entre marzo y abril, cuando en un año malo se destruyen entre 100.000 y 150.000. Esto es algo que nunca se vio”, sostuvo el economista, quien añadió: “Todos saldremos de esta crisis con los bolsillos muy secos. Tiene que haber un gran y masivo reperfilamiento de las deudas de las empresas y de las familias”.

