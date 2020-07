El mensaje de esperanza del CEO del unicornio argentino que vale USD 2.000 millones: “Se puede, tenemos un gran potencial”

Eugenio Pace, CEO de Auth0

El miércoles pasado, en medio de la pandemia que arrasa al mundo y de las enormes dudas que hay sobre cómo evolucionará la economía global, la compañía argentina Auth0 recibió una inversión de USD 120 millones.

Fundada en 2013 en Buenos Aires por dos emprendedores argentinos, Eugenio Pace y Matías Woloski, la empresa se convirtió el año pasado en el unicornio argentino más joven: si bien aún no cotiza en la Bolsa, las inversiones que ya recibió indican que vale USD 1.920 millones (”unicornios” se les dice en el mundo emprendedor a las starups de base tecnológica que alcanzan valuaciones de más de USD 1.000 millones).

¿Qué hacen? La “cajita de login”; esa herramienta digital en la que millones de personas, en centenares de miles de aplicaciones, ponen sus nombres y contraseñas para “loguerse” e ingresar a un sistema digital. Suena simple, pero detrás de la “cajita” hay un complejidad tecnológica muy grande, que se revaloriza en momentos de digitalización extrema, con hackers más activos que nunca y robo de grandes volúmenes información virtual. Pace y Woloski prometen accesos e identificación segura a todo tipo de plataformas, desde sitios de entretenimiento o juegos, hasta bancos, pasando por el software propietario de las empresas. La idea es que quien quiera entrar sea quien dice ser. Todo en un mundo que ya era de unos y ceros, pero que lo será mucho más aún en la “nueva normalidad” post-pandemia. Así, Auth0 parecen estar en el lugar indicado, en el momento indicado.

Argentina tiene muchos problemas, pero no hay que dejar de invertir en educación, que es la política que genera oportunidades para todos. Ahí el Estado tiene una gran responsabilidad

Si bien se trata de una empresa que ya es global –con más 700 empleados, más de 9.000 clientes y seis oficinas alrededor del mundo–, se trata de un proyecto que nació en Argentina de la mano de fundadores argentinos. Con todo, es evidente que su realidad contrasta de manera dramática con la situación de miles de pymes locales que cierran sus puertas en medio de la pandemia y golpeados por cuarentena extendida.

Pace (50) vive en Seattle hace 17 años junto a su esposa y sus dos hijos adolescentes. Este ingeniero electrónico del ITBA con posgrado en Sistemas en el mismo instituto, trabajó en Banco Galicia, Citi y Microsoft, y como ejecutivo del gigante del software recaló en esa lluviosa ciudad del noroeste de EEUU. Se quedó, pero en el medio dejó el confort de la vida corporativa para fundar con Woloski Auth0. Habían trabajado juntos en decenas de proyectos de consultoría, como contratado y contratante, los desvelaban los mismos temas y se tiraron a la pileta, literalmente. No les fue nada mal.

Es un sábado por la mañana y hay un poco de sol en Seattle. Pace hace un alto en el paseo de su perra Kate para hablar con Infobae. En la charla va a recorrer la actualidad de su compañía y hablará de los por qué de este “momento de gloria” y de cómo se imagina el futuro. También sobre cómo ve al país a la distancia. Pero primero habló del potencial local y de muchos emprendedores de decenas de rubros, no sólo tecnológicos, que no la están pasando nada bien.

“En Argentina tenemos un talento increíble. Lo vemos todos los días, quizás haya menos recursos, puede ser, pero el talento es excelente, y la educación es muy buena aún. Se ve tecnología obvio, pero también en finanzas, recursos humanos, marketing. No es sólo desarrolladores. Hay capacidad y potencial”, aseguró.

- Se lo nota optimista.

- Pesimismo y emprendedores es una fórmula para el desastre. Argentina tiene muchos problemas, pero no hay que dejar de invertir en educación, que es la política que genera oportunidades para todos. Ahí el Estado tiene una gran responsabilidad.

- ¿Les diría que “se puede”, entonces, a muchos emprendedores argentinos que no la están pasando bien por estas horas?

- Siempre se puede. Se puede por ese potencial. El éxito importa, pero importa mucho más el camino. Nunca es una línea recta: nuestras altas y bajas fueron tremendas, pero esas bajas tienen que ser aprendizajes. No hay que desanimarse con el contexto. Matías y yo nos equivocamos en todo: producto, política de precios, marketing. No hubo un departamento de la empresa que se salvara de nuestros errores; muchos de ellos, serios. Igual, el principal error fue no haber empezado antes.

La web de la empresa de autenticación digital

- ¿Cómo se ve la Argentina desde EEUU en este contexto?

- Se ve un potencial que no termina de desarrollarse. Recursos y talento que no se encauzan. Afuera no se entiende, no parece racional que un país así no crezca. No es la gente, no es la geografía… hay países que están mucho peor. Pero no crecemos, no aumentamos los estándares de vida. ¿Qué pasa? Es una gran incógnita y, la verdad, no tengo la respuesta.

No hubo una sola área de la empresa que se salvara de errores; muchos de ellos, serios. Pero quizás el principal error fue no haber empezado antes

- ¿Qué significa crecer en un contexto tan difícil?

- Lo que pasa con esta pandemia es un problema grave, que afecta a todo el mundo. Por primera vez en la historia pasa algo que nos afecta a todos y al mismo tiempo. Nunca se dio. Eso hace que se aceleren cambios que veníamos viendo pero que ahora se dan en pocos meses . El comercio electrónico, por ejemplo, en EEUU pasó de representar el 15% del total de las ventas retail a ser un 27 por ciento. Y sólo en abril y mayo, los dos primeros meses de la pandemia. En condiciones normales hubiese tomado 10 años crecer de esa manera. En nuestro negocio eso tiene un impacto directo porque cualquier aplicación y servicio online requiere de la mejor autenticación. Ese es nuestro viento de cola. Otro aspecto del que tomamos ventaja es que siempre fuimos una empresa que trabajó de forma remota. Somos pioneros. Yo vivo acá, Matías en Argentina y decidimos hacer una empresa distribuida. Siempre nos preguntamos por qué no aprovechar el talento del mundo, por qué tener las fronteras como barreras para ese talento. Somos casi 700 que trabajamos remoto, pero antes de la pandemia más de 300 estaban en sus casas.

"El equipo inicial 6 de Diciembre de 2012 (tranqui la picada)", es el epígrafe de esta foto posteada en el blog de la empresa por Woloski, a principios de julio

El año pasado, luego de convertirse en unicornio, Woloski habló con Infobae y le contó, entre otras muchas cosas, por qué la compañía se llama Auth0. En resumen, una “nerdeada”, como lo definió. El nombre tiene su origen en authentication –autenticación en inglés–, ya que en los comienzos la idea era que se llamara Auth10, por las 10 letras que hay después de auth”. En 2013 hubo una versión beta del sistema en auth10.com, pero a los tres meses la reescribieron. Hubo que cambiar el dominio y entonces optaron por sacar el número uno. Además, les gustó la idea de cero por “cero fricción”, uno de los pilares de la tecnología.

La última inversión estuvo liderada por Salesforce Ventures. Se sumó el fondo DTCP y también participaron anteriores accionistas como Bessemer Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures y K9 Ventures. El año pasado, la empresa ya había recibido USD 103 millones.

Auth0 tiene 9.000 clientes en más de 70 países. Algunos de ellos son Atlassian, Siemens y NewsCorp y en la región Naranja, LATAM Airlines, Mercado Libre, Aerolíneas Argentina y TV Azteca, entre otros.

- ¿A qué van a destinar la última inversión?

- Esta ronda de financiación refuerza el rumbo de la gran necesidad comercial que estamos resolviendo, y nos permite ser más audaces y asumir más riesgos . Vamos a usar los fondos para continuar con el crecimiento global y expandir las operaciones. Se van a explorar nuevos mercados y vamos a aprovechar nuevas industrias que, en medio de la pandemia, se suman a esta enorme mar que es la transformación digital. Nuestro crecimiento en medio del clima económico actual es increíble. Auth0 finalizó 2019 con un aumento del 70% en los ingresos. A pesar del contexto incierto de este año, crecemos y vamos a tener un 2020 fuerte. Tenemos suerte de que la gestión de identidad sea una pieza crítica y que sea parte de la transformación digital de muchas empresas que aceleraron su presencia virtual. Estamos orgullosos de que la compañía ayude en estas transiciones, atenuando preocupaciones y siendo un socio tecnológico innovador, adaptable y confiable.

Parte del equipo de la compañía en un encuentro global

- ¿Cómo será la “nueva normalidad” para la compañía?

- Auth0 se fundó con la creencia de que el trabajo es algo que hacés, no un lugar al que vas. Nos gusta que nuestro equipo esté centrado en la colaboración, la comunicación y la cultura, que disfruten trabajando. Tuvimos ajustes por la pandemia y los tiempos desafiantes de incertidumbre, pero la cultura remota es de siempre.

Nuestro crecimiento en medio del clima económico actual es increíble. Auth0 finalizó 2019 con un aumento del 70% en los ingresos. A pesar de un clima global incierto de este año, crecemos y vamos a tener un 2020 fuerte

- ¿Cómo imagina a Auth0 dentro de 10 años?

- Nuestra visión será siempre permitir acceso seguro a cualquier aplicación con un clic o menos. Las brechas de seguridad son algo cotidiano, completar formularios online con datos es algo que aumenta exponencialmente y por eso la gestión de identidad tiene un papel que es más importante que nunca. Todas las empresas desean proteger sus aplicaciones digitales, mantener a sus clientes seguros y ofrecer una experiencia sin fricciones, pero no saben cómo hacerlo. Somos una parte clave de este cambio y las oportunidades son ilimitadas. Por eso lo que hacemos representa también una gran responsabilidad.

