– ¿Qué solución encontraron a esa problemática en Auth0?



– Aplicamos la misma teoría de la especialización de los problemas que viene de la Revolución Industrial: nos enfocamos en un problema específico. Antes, los desarrolladores programaban los accesos ellos mismos, pero además hacían todo el resto. La verdad, no le podían dedicar tiempo a mejorar el login. Además, nadie se pone a ver qué tipos de ataques hay, con qué patrones. Nosotros somos 500 personas que estamos dedicadas a resolver eso, a darle herramientas al desarrollador. Dentro de lo que es Identity and Access Managment, que sería nuestro rubro, hay muchos competidores que hacen foco en la gente de IT de una empresa, el nuestro está en los que crean el software.