“En tercer lugar , la oferta incluye un incentivo explícito para participar. La oferta incluye la entrega de Bonos de 1,00% de dólares de los EE.UU. para 2030 o Bonos de 0,500% de euros para 2030 en un monto principal agregado determinado por referencia a los intereses acumulados y no pagados de los Bonos elegibles ofrecidos desde el 22 de abril de 2020 inclusive hasta el 4 de septiembre de 2020 inclusive, que se entregarán como contraprestación de consentimiento para los titulares que presenten y no revoquen (o hayan presentado y no revoquen) una orden de oferta válida y aceptada ”, concluyeron.