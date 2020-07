Las modificaciones en los criterios para acceder al crédito no alcanzaron la estructura general del préstamo. La devolución del crédito se realizará en 18 cuotas, con 6 meses de gracia a contar desde el desembolso del primer pago. El dinero se acredita en una tarjeta de crédito y tiene que ser gastado por esa vía, no puede transferirse a una caja de ahorro o una cuenta corriente. El beneficio se otorga una única vez; quienes ya lo recibieron no pueden volver a solicitarlo.