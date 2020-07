La segunda línea que se presentará será una novedad y el gobernador se mostró muy entusiasmado es la que para financiar a pequeños proveedores que no tienen acceso al crédito, se financia al comprador. Es un modelo en donde el que toma el crédito a una tasa conveniente es el que tiene la capacidad de financiarse pero el que cobra es la pymes que no accede. “Si vemos un supermercado y un fabricante pyme, este último cobra a 180 días. Con este sistema, el que toma el crédito a una tasa favorable es el supermercado que tiene capacidad de financiarse y la pyme que no accede, el Bapro le paga en 48/72 horas”, explicaron