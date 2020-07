Las conclusiones del fin de semana fueron etéreas porque la mayoría no arriesgaba opinión. Si bien reconocían la mejora, querían saber más sobre la letra del contrato y no descartaban presiones de los acreedores para mejorar la oferta en lo que hace a las letras y no a los números. De todas maneras, había optimistas que celebraban y cautos que esperaban porque todavía no está dicha la última palabra, aunque el país haya asegurado que esta es la oferta final.