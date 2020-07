El presidente de la cámara de Diputados, de 48 años, ha sido un interlocutor permanente de los fondos de inversión, desde su gestión como jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner , cuando intentó cerrar un acuerdo con los holdouts en 2008 que la crisis internacional y la falta de voluntad política dejaron sin sellar. Los empresarios y analistas lo ven como el funcionario más predispuesto a acercar a las partes, pero él todo el tiempo les ha ratificado que él hace su aporte, pero quienes deciden son el presidente y el ministro de Economía . Ha logrado que el equipo económico escuche a los fondos, pero también les advirtió que no deben tirar demasiado del hilo, porque si no se puede cortar, cuando hay voces en el oficialismo que siguen pensando que es mejor cortar la negociación. Ex intendente y posiblemente algún día candidato a presidente, Massa trata de que prevalezca la paciencia que lo ha acompañado en su carrera política.