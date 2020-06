“Si vos mirás el largo plazo, es cierto que no funcionó mal como reserva de valor la propiedad, pero no vienen siendo los mejores años en ese sentido, si vos me decís hace tres años te hubiera salido hacer la inversión o quedarte con los dólares en la mano, hoy podés comprar un 30% más con el mismo capital” , agregó Gómez Picasso.