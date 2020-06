Nadie se salva: ni las ventas minoristas de las pyme, ni la construcción, ni el sector automotor, que además de no producir ningún auto tampoco pudo exportar mucho de los que ya tenía (sus exportaciones cayeron 88%), ni los indicadores que miden al conjunto de la industria, ni el relevamiento de CAME de las Pyme industriales, ni el sector de Bienes de consumo durables, ni el de Bienes de Capital (caída del 83%) ni –consecuencia de todo lo anterior– el nivel de actividad general , que según el Estudio Ferreres cayó 10% en marzo y 19% en abril, en tanto que el más amplio Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, arrojó una caída del 11% en marzo, mes casi no tocado por la cuarentena, y recién el lunes se conocerá el dato de abril, que será (fue) peor.