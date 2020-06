“Es una tragedia parar la economía. Es un error. No entienden al mundo. Cuando tengamos que atender a los que no se hacen atender ahora por temor a concurrir a las clínicas o los que no salen de su encierro y agravan sus enfermedades, va a haber problemas. Nos estamos equivocando muchísimo. Para mí han sobredimensionado la enfermedad. En la Argentina mueren 450.000 personas por año”, agregó. Para dar más énfasis a su razonamiento señaló que “nosotros tuvimos 652 casos y fallecieron dos personas que eran ancianos y tenían problemas graves de salud preexistentes. Por las otras gripes muere más gente por año que por el Covid”.