Eso no quita que, en la empresa naciente, los bancos estatales no vayan a poner ciertas condiciones, acorde a su peso específico. Según se explica en algunos despachos, no quieren ser los invitados de sus pares privados y, desde luego, piden equilibrio en la toma de decisiones. Una de las vías para equilibrar los pesos es que los bancos tengan una participación accionaria equivalente a su market share en el negocio de tarjetas de débito y de crédito. Esa proporción de acciones estará acompañada de la inversión correspondiente para poner en marcha el proyecto.