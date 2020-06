La preocupación en el sector privado no se limita exclusivamente a las empresas que pudieron reabrir sino también a aquellas que nunca frenaron su actividad por su carácter de esenciales, como las alimenticias. En estas compañías, cuya principal preocupación hoy es el aumento de costos que no pueden trasladar al público por los programas de precios impuestos por el Gobierno, están en alerta por una posible complejidad adicional que no tuvieron en la primera etapa del confinamiento: el transporte de los empleados. Trascendió anoche que se estudia interrumpir el transporte público entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, lo que implicaría en muchos casos que las propias empresas se hagan cargo del traslado de sus propios trabajadores, que hasta ahora recurrían a colectivos y trenes, con el correspondiente protocolo. “Sin duda es una complejidad más, que presionaría sobre los costos. Por eso para nosotros, incluso más allá de esta posibilidad, en este momento resulta esencial poder actualizar precios”, dijeron en una de las principales alimenticias del país.