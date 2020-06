“La moratoria en estos momentos me parece inoportuna. Lo peor de esta recesión no pasó y se van a dejar afuera a los peores meses, en los que las empresas ya han agotado todas sus fuentes de financiamiento. No parece para nada razonable”, opinó Iván Sasovsky, del estudio homónimo. El tributarista dijo a Infobae: “se deberían estar debatiendo bajas en los impuestos, como se está haciendo en todo el mundo y no estos parches de moratorias y condonaciones permanentes”.