A principios de año Marcó del Pont dijo que existía una cantidad poco habitual de trámites de renuncia a la residencia fiscal argentina, 17 este año , cuando lo habitual es que no haya más de dos o tres anuales. En la AFIP dicen que desde entonces la cantidad de contribuyentes que buscan abandonar la residencia fiscal no creció. Se trata de titulares de grandes patrimonios, no de contribuyentes medianos. La lluvia de consultas a contadores, entonces, por ahora no se trasladó a los papeles.