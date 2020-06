Un director del BNA, Claudio Lozano, había redactado ya en enero su “Informe sobre la Situación de la firma Vicentin”. Habrá que ver si la entidad, que esta semana también se presentaría como querellante en la denuncia penal presentada ante el juzgado de Julián Ercolini contra ejecutivos de la empresa, el ex presidente del BNA, Javier González Fraga, el ex del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, se vale de los argumentos de uno de sus directores.