Todos los bancos exigirán que las empresas importadoras completen este documento y luego lo elevarán al BCRA para su aprobación. Fuentes de la entidad monetaria reiteraron a Infobae que el objetivo no es frenar la producción y que, de todos modos, el 90% de las empresas que importan no tienen restricciones. “Esto va a ordenar y unificar. Vale aclarar que más del 90% de las empresas no tienen restricción alguna. Y no se va a afectar producción. El efecto buscado ya se logró y es frenar las conductas especulativas", dijo una fuente del Central.