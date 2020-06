“ Hay acreedores que ahora están pensando en que la idea de estatizar no es mala porque sabían que con Vicentín no iban a cobrar y ahora tienen una posibilidad. Y, del otro lado, están los que no tienen deuda de la empresa y son los que más se oponen ”, explicó un conocedor de los pasillos del histórico edificio ubicado en la esquina de Córdoba y Corrientes, en la peatonal de la ciudad de Rosario. “Es como si se diferenciara a los que tienen que gobernar y a los que sólo tienen que escribir en twitter”, culmina sonriendo por su propia ocurrencia.