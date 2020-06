En el agro, los productores tienen problemas para conseguir fertilizantes, entre otros insumos, porque los proveedores no venden porque no tienen un dólar de referencia para hacerlo. No saben cuál será el precio de reposición. Ese problema, la Mesa de Enlace lo llevará hoy a la reunión con Pesce, donde el tema principal será debatir las nuevas regulaciones cambiarias y como solucionar las dificultades que tienen para exportar con una soja que cotiza a USD 319 por tonelada a la que hay que restarle 33% de retenciones, que equivale a un dólar de $ 47.