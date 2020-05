Frank Snowden es profesor emérito de Historia e Historia de la Medicina de la Universidad de Yale (EEUU). En octubre pasado publicó “Epidemics & Society, from the Black Death to the Present” (Epidemias y Sociedad, de la Peste Negra al Presente), en la senda de dos libros anteriores: “The Conquest of Malaria: Italy, 1900–1962” y “Naples in the Time of Cholera, 1884–1911)”.