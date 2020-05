La normativa vigente establece que un contribuyente es dado de baja cuando no paga diez cuotas consecutivas. La AFIP resolvió que mayo no será computado. Además, existen otras situaciones que generan la baja del régimen. La más común es cuando la suma de los ingresos brutos del contribuyente excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible. Esos cruces no serán utilizados en mayo para proceder con exclusiones de oficio.