“Teníamos pedidos 4 aviones mas de otros 2 países. Eramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamerica. Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!! !”, finaliza el hilo de la empresa que hasta hoy se dedicaba a fabricar, reparar aviones y motores Rotax