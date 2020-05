La entidad que agrupa a las asociaciones de todo el país señaló que si la administración pública “decide clausurar esa zona, hay que buscar la manera de sostenerlo. Si no hay un instrumento financiero esas pymes se van a caer, porque la empresa que está cerrada pero sigue teniendo obligaciones. La ayuda del Gobierno no alcanza, hay que pagar sueldos, se están postergando lo impuestos no suspendiéndolos, y eso significa que cuando llegue la reactivación , que será muy tibia, no habrá ingresos para hacer frente”.