- Mi adhesión fue en el entendimiento de que no es posible asumir hoy los compromisos de deuda en las condiciones en que fueron pactados en el momento de la emisión . Esto es así porque no se dieron las condiciones de crecimiento que se esperaban cuando se emitió dicha deuda y ahora llegó el impacto del Covid-19. La Argentina arrastra problemas de acceso al crédito desde que tuvo que recurrir al FMI como prestamista de última instancia en junio de 2018, situación que se vio recrudecida luego de las PASO. Pero quisiera advertir sobre el peligro de interpretar la carta como la demanda de “ni un paso atrás” en la negociación, que la convierta en una gesta malvinizadora. Porque no hay gesta, sólo la necesidad práctica para la economía argentina de llevar adelante la mejor reestructuración posible.