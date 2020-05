Sandra Navidi, autora de “$uperhubs, how the Financial Elite & their Networks rule the World” (traducible como “Supercentros: cómo la elite financiera y sus redes gobiernan el mundo”, que Bloomberg eligió como “el mejor libro” de 2018), lo llamó el “rey del riesgo”, concepto en el que se especializó a partir de perder cientos de millones de dólares que previamente le había hecho ganar a su primer empleador, First Boston, en Nueva York.