Sobre el valor del dólar libre, que hoy tocó un nuevo récord de $ 136, Lacunza afirmó que tiene “un precio muy superior al que hace falta” y que “no tiene fundamentos económicos atrás, sino que es el reflejo de la emisión pasada pero también la futura. “Porque no vemos que hacia adelante alguien diga que esto no va a seguir así. Es tan importante que el capitán del barco le dé señales a sus pasajeros de que ya vio el icerberg y que, por ende, no se puede seguir emitiendo a este ritmo”, sostuvo el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.