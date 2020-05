Según Aldo Abram, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la suba del dólar blue no tiene techo por dos motivos. “Primero porque el Gobierno gracias a que el Estado gastó de más y no puede aumentar más la presión tributaria, no tiene ningún instrumento para financiar el gasto en esta pandemia de coronavirus que la emisión monetaria, lo que hace que suba la cotización. Y segundo que nadie confía en nuestra moneda. Si buen hubo un aumento de demanda ante la incertidumbre por la cuarentena, en la medida que la gente vio que los bancos empezaba a abrir, volvió a demandar menos pesos”, analizó.