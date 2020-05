Pero por ahora no hay, en el corto plazo, posibilidades de que esta realidad cambie. Y no sólo eso, sino que el indicador de abril será peor que el de marzo si se tiene en cuenta que el informe de la Asociación de Fábricas de Automotoras (Adefa) señala que durante abril pasado en las once fábricas automotrices radicadas en el país se produjeron cero unidades. En un hecho histórico y en el medio de la pandemia, durante abril de 2020 no se fabricó ningún auto en el país.