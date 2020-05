Según un informe del Centro de Estudios Económicos de la UIA entre 1.300 empresas encuestadas, un 22% de ellas dijo haber recibido un límite inferior al solicitado, otro 11,8% recibieron desde su banco la respuesta de que la línea “no estaba operativa”, un 10,6% planteó que se les pidió documentación que no pudieron presentar, otro 8,5% directamente no pudo contactarse con el banco y un 8,3 no disponía de las garantías solicitadas , entre otras causas por las que no pudieron acceder.