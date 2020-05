“Las autoridades argentinas están actualmente en negociaciones activas con los tenedores de bonos privados para reestructurar su deuda soberana. Y, como hemos dicho antes, y en línea con nuestra larga práctica, no solo en Argentina sino en todos los países. Nuestra práctica de larga data es que estas negociaciones son un asunto bilateral para Argentina y sus acreedores, y el FMI no está directamente involucrado. Nuevamente, este no es solo el caso de Argentina; esta es nuestra práctica estándar en todos los países donde estos temas son relevantes", indicó.