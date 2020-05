La respuesta, por supuesto, dependerá de cada situación particular. Un consejo muy general de las sociedades de Bolsa y bancos a los pequeños tenedores de bonos es que entren al canje o de lo contrario que se desprendan de esos activos. La opción de quedarse afuera de la transacción y apostar a un litigio podría incluso costar más cara que una propuesta poco atractiva y no vale la pena para una tenencia menor. Los cinco bonos que ofrece el Gobierno, que van del 2030 al 2047 no pagan intereses en los próximos tres años y recién arrancan en 2023 con un rendimiento de apenas el 0,5% anual.