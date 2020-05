Cada vez que se quiere acorralar a los dólares que operan con libertad, consiguen el efecto opuesto y exacerban las compras no solo de las grandes manos, sino de los ahorristas que se volcaron al dólar libre que se mantuvo en $ 120. Este nivel parece el piso que va a regir el futuro de la economía, con el agravante de que la brecha con el dólar mayorista se estiró a 80% un nivel que no es soportable para una economía que necesita dólares y debe alentar las exportaciones y el ingreso de inversiones. Cuando las brechas son tan grandes, aparecen las tentaciones a sobrefacturar las importaciones y a sub facturar las exportaciones. Una parte de los productos gravados con retenciones, podrían salir por las fronteras sin ser declaradas.