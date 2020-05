En este contexto, el investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa le dijo a Infobae que frente a esa realidad el conflicto se presenta en que “hay dos tipos de capacidades estatales: las despóticas y las infraestructurales. Nicolás Maduro (Venezuela) puede someter a su población pero no alimentarla (poder despótico); Angela Merkel (Alemania) pueda vacunar a su población pero no reprimirla (poder infraestructural). La “nueva normalidad” no será una sola, su forma dependerá de cada contexto nacional”.