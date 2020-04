El andar parece más firme, porque se está notando una baja de la curva de infectados en los países centrales. Ya no se ve a la pandemia como un mal eterno. Incluso el petróleo en esta madrugada subía en Estados Unidos de manera sorprendente. El WTI recuperaba casi 16% de su valor y el crudo operaba a USD 14,21 por barril. En Europa, donde el Brent fue menos afectado, se registraba una suba de 4%, a USD 24. La soja, en cambio, no traía buenas noticias para la Argentina porque subía 0,21%. A los actuales precios y con el notable atraso cambiario, no es negocio la exportación.