Los dólares oficiales no tuvieron alternativas de interés. El que cotiza en bancos y casas de cambio aumentó 20 centavos a $ 66,89, mientras el mayorista con compras por parte del Banco Central cercanas a USD 80 millones para que no se escapara por encima de lo deseado, mejoró 10 centavos y cerró en $66,53, ampliando la brecha con los dólares alternativos al inconveniente nivel de 70%. El riesgo es que los exportadores serán más reacios a liquidar sus tenencias y encarecerán los precios porque los importadores no toman como referencia al dólar oficial, que lo consiguen con cuentagotas cuando deben pagar sus compras al exterior, sino a los alternativos . También alienta la subfacturación de exportaciones y a la evasión para evitar pagar retenciones. Cuanto mayor es la ganancia en los mercados paralelos, más riesgos asume el infractor.